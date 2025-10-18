【ラオウ】最強エナジードリンク「ラオウエナジー／ブラックエナジー」降臨！
福岡の飲料メーカー、サンコーが『北斗の拳』とコラボしたエナジードリンク「ラオウエナジー」の第3弾「ラオウエナジー／ブラックエナジー」を発売！ なんとカフェイン200％！
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
ラオウはケンシロウ同様に北斗神拳を学ぶ「北斗四兄弟」の長兄。主人公のライバルキャラクターながら、主人公に引けを取らない人気キャラクターだ。
そんなラオウをフィーチャーしたパッケージは、戦闘モードのラオウに加えて、ラオウの名シーンが背景にデザインされており、エナジードリンクを飲みながら、漫画の世界に引き込まれるこだわりのデザインとなっている。
また「ラオウエナジー／ブラックエナジー」には、既存の「ラオウエナジー」の2倍のカフェイン（160mg／1本あたり）を配合。
フレーバーは王道のエナジードリンク味。液色は「ブラックエナジー」をイメージしカラーになっている。
10月中旬より、スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどの小売店、および、サンコーオンラインストアにて発売予定だ。
ラオウの強さに憧れたあなたには最強のエナジーになりそう。
