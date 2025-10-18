2017年に芸能界引退を表明した元女優・堀北真希さんの妹で、モデルのNANAMI（31）が17日、自身のSNSを通じて、同日より芸名を「奈々未」（ななみ）に改名することを発表した。



自身のインスタグラムで「31歳になりました」とこの日、誕生日を迎えたことを報告。「今日は皆さんに大切なお知らせがあります」と切り出し、「これまで活動してきた名前『NANAMI』から『奈々未』に改名することになりました」と発表した。



続けて「名前は変わりますが、想いや姿勢はこれまでと変わりません。この節目をきっかけに、今まで以上にパワーアップして、自分らしく、そして皆さんと寄り添える“私らしい”存在になれたらと思っています」などと心機一転の思いを記した。



また、所属事務所も同日、公式サイトで「当社所属のNANAMIが、本日10月17日（金）より芸名を『奈々未』（読み：ななみ）に改名いたしました。今後とも応援よろしくお願いいたします」と発表した。



インスタグラムでの発表全文は、以下の通り。



31歳になりました

無事にまたひとつ歳を重ねられたこと、そしてこうして日々を積み重ねられていることに心から感謝しています。



いつも応援してくれる皆さん、そばで支えてくれる方々がいてくれるからこそ、今の私がいます。

本当にありがとうございます。



そして今日は皆さんに大切なお知らせがあります



これまで活動してきた名前「NANAMI」から「奈々未」に改名することになりました。



名前は変わりますが、想いや姿勢はこれまでと変わりません。

この節目をきっかけに、今まで以上にパワーアップして、自分らしく、そして皆さんと寄り添える“私らしい”存在になれたらと思っています。



呼び方はこれまでと変わらないので、これからも気軽に「ななみ」と呼んでもらえたら嬉しいです



新しい“奈々未”としての歩みも、あたたかく見守ってもらえたら幸いです。



これからの活動も楽しみにしていてください！！



2025.10.17

奈々未

