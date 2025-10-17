使わないものでいっぱいになった押し入れ・クローゼット。思いきって処分することで収納スペースが整い、暮らしやすくなるかもしれません。「捨てるのがもったいないのではなく、使わずにただ置いていることがもったいないんだと思うようになりました」と話すのは、整理収納アドバイザーのminaさん（40代）。手放してよかったものについて話を伺いました。

客用寝具は「使わないのにかさばる」

整理収納アドバイザーの資格をもつ、インスタグラマーのminaさん（40代）。築18年のマンションに夫、子ども3人で暮らしています。

【写真】客用寝具の代わりになったもの

「決して広くはないマンションの収納スペース。子どもが小さいうちはまだゆとりがありましたが、中学、高校と成長するうちにものも増えていきます。そこを客用寝具が陣取っていることに長年気を揉（も）んできました。泊まるようなお客さんは滅多に来ないのに、2セットも…」（minaさん、以下同）

minaさんによると、客用寝具は「もっておきなさい」と実家からもたされたものなのだそう。あまり出番がないことはわかっていながらも、そのまま押し入れに眠っていました。

「なんで使わないものにこんなにスペースを割いているんだろう、と不思議な気持ちになりました。大きな布団があるせいでほかのものが押しやられ、ぎゅうぎゅうになっている。押し入れに入れたいものが入らずはみ出している…。いっそ、なくしてしまえば全部解決すると分かったんです」

使わないものを取っておく方が、お金とスペースの無駄

寝具の処分を思いとどまらせていたのは、「もったいない」という気持ち。

「せっかく親からもらったし、捨てるのはもったいない。ほとんど使っていなくてきれいだから、寝具を捨てる＝お金を捨てると思い込んでいました。でも、逆だったんですよね。使わないものを取っておくほうがもったいないんです」

もったいないを手放して初めて、気持ちよく寝具を処分できたと言います。

キャンプマットレスと来客敷布団を兼用に

minaさん一家はキャンプ好き。家にはもともと、キャンプ用の薄いマットレスがいくつかありました。寝具を処分して以来、来客の布団が必要になったときはこれを活用しています。

「今うちに泊まりに来るのは、子どもの友だちがメイン。それほど寒くない時期のお泊まりで子どもなら、これでじゅうぶんです。キャンプ用だから家で使ってはいけないなんてことはないんですよね。ちょっとした思い込みをなくせば、いろいろな場面でものは使い回せるんだと実感しました」

かつてはクローゼットの半分ほどを占めていた客用布団。押し入れにはスペースが生まれ、家族の冬用寝具を収めた状態でもまだ少し余裕があるほどになりました。

キャンプ用品マットレスは別の場所に保管していますが、くるくると巻いてコンパクトにたためるため省スペース。

◯◯用、と使い方を決めてしまうとそれに縛られてうまく活用できず、「ただそこにあるだけ」という状態になってしまうことも多々あります。私たちもminaさんのように柔軟に、ものと向き合ってみるといいかもしれません。