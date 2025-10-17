お笑いタレントの永野（51）が16日放送のテレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演。同じ苗字の人物にクレームを訴えた。

この日は「噛みつき芸人オールスターたちの感謝の言葉SP！」。普段は毒のあるトークで番組を盛り上げるウエストランド井口、とろサーモン久保田、鬼越トマホーク、ザ・マミィ酒井らが「救われた出来事」をテーマにトークした。

鬼越は自身のYouTubeチャンネルで、ゲスト出演した永野が身を削りながら毒を吐き、大反響だったことを感謝。すると古坂大魔王は「今、（永野が）NHKで科学番組の司会やってるのよ。今度それに呼ばれた。ながの君が司会やってるっていうからV6の長野君かと思った。今や国民的司会者」と永野を絶賛。

良ちゃんが「今、芸能界の永野さんの中で一番しっかりしてます」と言うと、永野は食い気味に「そうですよね。その通り。ほんとあの女迷惑かけないでほしいっすね！」。「永野ってあの人一点だったから。一生あいつと俺だったんすよ、今年大逆転！」ともの凄い勢いでまくし立て「こんなことあるかって。ほんと足引っ張んないでほしいですね」と続け、共演者を爆笑させた。