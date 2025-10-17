『ズートピア２』最高のバディの関係に変化が訪れる――!? 物語が垣間見える場面写真一挙解禁
ディズニーのアニメ映画『ズートピア２』より、場面写真6点が一挙解禁となった。
【写真】ジュディとニック、正式バディを組むもピンチ？ 『ズートピア２』場面写真（6点）
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園<ズートピア>を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語、ユニークで多彩なキャラクターを描いた『ズートピア』の最新作。
前作『ズートピア』に続き、いつも前向きで夢を信じるウサギの警官ジュディ役として上戸彩。皮肉屋だけど実はやさしいキツネの相棒ニック役として森川智之が続投。さらに、ズートピア最大の謎の鍵を握る、ヘビの指名手配犯ゲイリー役を下野紘が演じる。
夢の楽園＜ズートピア＞に突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため、潜入捜査を行うことになったジュディとニック。やがてふたりは、ズートピアの誕生に隠された巨大な謎に迫っていく―。
今回解禁となったのは、警察官として正式なバディとなったジュディとニックの壮大な冒険を予感させる6点の場面写真。そこには、それぞれ黄色いドレスとタキシードを着て、怪しげなパーティーへ潜入する様子や、帽子で素性を隠しながら行動をしているような姿が。ふたりの“潜入ぶり”が気になるところ。
さらに、お互いに最高のバディであると自負している2人が、どういうわけか＜パートナーセラピー＞へ参加することとなったシーン。真剣なまなざしでどこかへ駆けていこうとするジュディと対照的に、それを焦った様子で止めようと手を伸ばすニックの姿も。バディの危機を予感させる場面も並ぶ。そして、ゲイリーと一緒のシーンでも、高台からそろって落下する大ピンチ。彼らに、いったいどんな困難や試練が待ち受けているのか。
アニメ映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
