先頭打者として複数HR＆三塁打は史上初

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

試合開始からわずか11分後に、歴史に名を刻んだ。ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席で快足を飛ばし三塁打をもぎ取ると、米記者は史上初の記録を紹介した。

先発のタイラー・グラスノー投手が初回を無失点に抑えた直後だった。先頭で打席に立った大谷は、ブルワーズ先発アシュビーの5球目外角低めスライダーに対して、体勢を崩されながらも粘り腰で捉え、右翼線に打球を運んだ。打球が転々とする間、大谷は快足を飛ばして一気に三塁を陥れた。

この一打に、MLB公式サイトの記録マニアとして知られるサラ・ラングス記者がすかさず反応した。「ショウヘイ・オオタニは、ポストシーズンの歴史上、先頭打者としてマルチHR＆先頭打者として三塁打1本以上を記録した、唯一の選手です」とコメント。

他にも同じポーストシーズンで先頭打者本塁打と先頭打者三塁打を放ったのは3人目だという。大谷の他には2015年のアルシデス・エスコバー、1978年のジョージ・ブレットだという。（Full-Count編集部）