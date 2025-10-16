カルビーは、濃厚とろ〜りチーズとスパイスが効いたピザソースがくせになる厚切りポテトチップス「ピザポテト」シリーズから、フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA−LA」（ピザーラ）の人気メニューの味わいを再現した「ピザポテト マルゲリータ味」を10月20日に全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、10月27日に発売する（来年6月下旬終売予定）。

「ピザポテト」は、ポテトチップスにチーズ味フレークやパセリなどをトッピングし、本格的なピザの味わいを再現した商品。揚げたての熱々ポテトチップスにチーズ味フレークをのせて溶かし付ける独自の「メルトフレーク製法」で濃厚なチーズの味わいを表現した。1992年に発売して以来、時代に合わせてチーズの配合やパッケージデザインを変更し、昨年には15代目「ピザポテト」にリニューアルした。定番の「ピザポテト」に加え、これまで多くの期間限定フレーバーを発売している。

「ピザポテト マルゲリータ味」は2011年に初めて発売して以来、期間限定商品として何度も発売し、消費者から好評を得ている。今回、同商品をより多くの消費者に楽しんでほしいという思いから、宅配ピザ「ピザーラ」とのコラボレーションを決めた。

「ピザーラ」の「マルゲリータ」は、発売以来不動の人気を誇る看板メニュー。開発にあたり「ピザーラ」の担当者からは「「マルゲリータ」はフレッシュなトマトやバジル、イタリア産モッツァレラチーズなど、素材の一つひとつにこだわった商品で、味の再現は非常に難易度が高い」とのコメントがあったが、味わいの再現に向けて「ピザーラ」監修のもと何度も試行錯誤を繰り返し、約8ヵ月かけてついに完成したのが今年の「ピザポテト マルゲリータ味」だという。「ピザポテト」が好きな人はもちろん、「宅配ピザ」ユーザーの人にも楽しんでもらえる商品となっている。

商品特長は、宅配ピザ「ピザーラ」の人気メニュー「マルゲリータ」のこだわりであるトマトとバジルのフレッシュな味わいをポテトチップスで再現した。モッツァレラチーズを使用することでまろやかなチーズの味わいも楽しんでもらえる。

パッケージは、ピザ撮影のプロである「ピザーラ」のデザイナーが、日頃からピザを撮影する手法で撮影した迫力のあるピザの写真を掲載した。「ピザーラ」カラーの赤と白をベースカラーとすることで、一目でコラボレーション商品であることがわかる。

［小売価格］190円前後（税込）

［発売日］

全国のコンビニエンスストア：10月20日（月）

全国のコンビニエンスストア以外：10月27日（月）

カルビー＝http://www.calbee.co.jp