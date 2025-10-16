元フジテレビアナウンサーの渡邊渚が、“古巣” フジテレビに言及し、話題を呼んでいる。同時に、かつての “ライバル” への気遣いも見せていて──。

注目を集めたのは、10月13日公開の、渡邊がMCを務めるYouTube番組『REAL VALUE/リアルバリュー』。実業家の “青汁王子” こと三崎優太氏と対談していた。

「動画終盤、三崎さんが、スタッフから渡邊さんに質問したいことを聞かれました。三崎さんは少し迷いながら、『フジテレビ、どう思ってるんですか？』と切り込んだのです。

渡邊さんは『今のフジテレビですか？ あまり正直、今はもう関係ないっていう気持ちなので、何も思ってないかも』と答えました。

フジテレビをめぐる問題は、2025年に大きく世間を騒がせました。渡邊さんは2024年8月にフジテレビを退社しましたが、古巣について言及することは少なかったため、SNSでも話題になっています」（芸能記者）

渡邊がフジテレビについて語った動画は、16日時点で再生回数が11万回を超え、高い反響を見せている。この動画で、渡邊はかつての仲間にエールを送っていた。

「フジテレビへの心境を語った後、渡邊さんは『仲のいい同期はまだ働いているし、頑張っているから、その子たちにとって働きやすい環境になってほしいなって思っています』と、同期への思いを語っていました。2020年にフジテレビに入社した渡邊さんの同期のアナウンサーには、佐久間みなみアナと紱田聡一朗アナがいます。

とくに、佐久間アナと渡邊さんは、学生時代に芸能事務所『生島企画室（現・FIRST AGENT）』に所属し、タレント活動をおこなっていたため、当時から面識がありました。

2020年11月の渡邊さんのInstagramでは、佐久間アナに誕生日プレゼントを渡したツーショット写真を投稿するなど、仲がいいことで知られています。

今回の動画で、名前は出さなかったものの、“仲のいい同期”という言い方から、佐久間アナのことを指していたのかもしれません」（同）

フジテレビ時代、渡邊は情報番組『めざましテレビ』や『ワイドナショー』、バラエティ番組『ぽかぽか』などの人気番組に出演した。

一方の佐久間アナも、2021年に『Live News イット！』でスポーツキャスターを務めて以降、『すぽると！』や『ジャンクSPORTS』などに出演し、スポーツ番組を中心に活躍している。

ただ、かつて2人に “不仲説” が取りざたされたこともあった。

「2020年8月、渡邊さん、佐久間アナ、紱田アナがクイズ番組『ネプリーグ』に出演したときのことです。佐久間アナの不正解が続いたところ、渡邊さんが『さっきからめちゃくちゃ足引っ張ってるよ』『頑張ってくれないと』と、指摘していました。

渡邊さんは笑みを浮かべていましたが、少々強い口調だったため、SNSで『不仲なのでは？』と心配する声があがってしまったのです。

ただ、渡邊さんは入社当時のインタビューで、佐久間アナの第一印象について、《とっても綺麗で英語も話せて、なんて才色兼備なんだ！》と語っており、敬意を抱いていたようです。

別々の道を進んでも、渡邊さんのなかで、佐久間アナのことは同期であり、よきライバルとして、気にかけているのかもしれません」（同）

いつの日か、渡邊と佐久間アナが “共演” する日は来るか。