トム・クルーズとアナ・デ・アルマスが破局
手つなぎデートを写真に撮られるなど、順調交際が伝えられていたトム・クルーズとアナ・デ・アルマスが、交際約9ヶ月で破局したようだ。
【写真】ビッグカップル誕生！ 26歳差トム・クルーズ＆アナ・デ・アルマス、交際タイムライン
The Sunによると、「トムとアナは一緒に素敵な時を過ごしましたが、カップルとしての関係も終わりを迎えました」と関係者がコメント。「これからも良き友人として関係を続けますが、もう交際はしていません。最後までは一緒にいられないから、友人同士でいるほうが良いと気が付いたのです。トキメキは消えてしましましたが、今でも一緒に過ごすことを気に入っていて、大人の振る舞いを見せています。彼女はすでに、トムの新作に出演が決まっているので、今後も一緒にやっていくことになります」と語ったそうだ。
今年2月に初めてツーショットをキャッチされた2人は、仕事上の付き合いなのか、ロマンティックな関係なのかと注目を集めて来たが、7月にスペイン・メノルカ島沖のヨットバカンスと、アナの自宅のある米バーモント州ウッドストックにて手つなぎデートを立て続けにキャッチされ、交際説が濃厚となった。8月にはプロポーズの噂が浮上し、トムが詳細な婚前契約書を準備していると伝えられた。
なおアナは5月にトーク番組『グッドモーニング・アメリカ』に出演した際、「いくつかのプロジェクトを進めています。ダグ・リーマンやクリストファー・マッカリー、そしてもちろん、トムも一緒です。すごくワクワクしています」と発言。アナの話通り、ダグ・リーマン監督の超自然的海洋スリラー『Deeper（原題）』で共演すると伝えられ、ロンドンでリハーサルもキャッチされたが、公開が延期されたと報じられている。
