大谷と打撃練習中のコンフォートへ「おまえも打て」

ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズの練習日に異例の屋外フリー打撃を行った。32スイングで3連発を含む14本の柵越え。打撃不振からの脱出へ調整を進めた。

大谷がシーズン中に屋外でフリー打撃を行うのは移籍後初めて。登場曲が流れる中で打席に入った。圧巻だったのは右中間への特大アーチ。右翼後方の屋根にぶつける一撃には視察していたカーショー、フリーマンら同僚から「Wow」と感嘆の声が上がった。ただ、まさかの“被害者”もいたようで……。

大谷と2人1組でフリー打撃を行っていたマイケル・コンフォート外野手だ。通算179本塁打を誇る左のスラッガーだが、今季は自己ワーストの打率.199、12本塁打、36打点。昨年12月に1年1700万ドル（約25億1000万円）で加入した32歳は、3歳年上のフリーマンから「おまえも打て」と叱咤激励された。

規格外のパワーを誇る大谷と比べられるのは、あまりに酷。というより同じ組で打ちたくなくなるか。このポストシーズンでは登録を外れているコンフォート。ただただ復活を待ちたい。（小谷真弥 / Masaya Kotani）