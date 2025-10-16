念願のマイホーム。しかし、安定した収入があっても手放さざるを得なくなる状況に直面することも珍しくありません。そこには個人の努力だけではどうにもならない、マンション特有の構造的な問題が潜んでいる場合も。その深刻な実態とは？

夢のマイホームを手に入れたが…少しずつ家計を圧迫

都内のIT企業に勤める田中さん（47歳・仮名）は、8年前に購入した都内のマンションを売却することを決意しました。月収58万円。傍から見れば安定した生活を送っているように見えますが、その内情は火の車でした。購入当時39歳だった田中さんにとって、3LDKのそのマンションは、まさに「一生の買い物」であり、家族の夢そのものでした。

「35年のローンを組んだ時、正直、不安がなかったわけではありません。でも、当時の収入と会社の将来性を考えれば、十分に払っていけると判断しました。老後は住み替えるかもしれないが、少なくとも、小学生になるひとり息子が独立するまでは、ここで暮らすものだと思っていました」

しかし、その計画は数年前から少しずつ狂い始めました。

まず世界的な物価高の波が、田中さんの家計にも容赦なく押し寄せました。食費や光熱費が上がり続ける一方で、期待していた昇給はほとんどありません。月収58万円、手取りにすると44万円ほど。給与は微増というなか、贅沢しているわけでもないのに、支出額が増えていく……少しずつ家計は圧迫していきました。

さらに、追い打ちをかけたのが、マンションの管理費と修繕積立金の値上げ。

「昨今の物価高を背景に、管理費と修繕積立金が、少しずつではあるものの、じわりじわりと値上げされ……。修繕積立金は、入居時は月2万2,000円だったのが、現在は月4万円の負担。管理費と合わせると、月6万円の負担です。今後も物価高が続けば、さらに増えていくでしょう」

現在、田中さんのローンの支払いは月13万円ほどで、住居費に月20万円弱かけている計算になります。このまま物価高が進めば、近いうちに手取りの半分を占めるようになるかもしれません。一方で、就学前だった息子は、受験を経て中学生。中高一貫校で、数年後には大学受験を控えています。塾の費用や将来の学費を考えると、これ以上の固定費の増加は家計の破綻を意味しました。

田中さんは管理組合の総会にも出席し、値上げの根拠について説明を求めましたが、提示されたのは、高騰する建築資材費や人件費のデータ、そして、そもそも新築分譲時に設定された修繕計画自体が楽観的すぎたという事実でした。値上げは避けられない、という結論は変わりません。

「妻とは何度も話し合いました。そうしたなか、幸いにも息子は中高一貫校に通っていたため、現在の居住地にこだわる必要はありませんでした。不動産価格が上がっている今、売却して住み替えるのもひとつの選択肢ではないかと考えたのです」

田中さん夫婦はマンションを売却し、新たに都心から電車で1時間ほどの郊外にマンションを借りることにしたといいます。

「以前に住んでいたマンションよりも広いし、環境もいい。購入も検討しましたが、リタイア後のことを考えると、さらなる住み替えもあるかもしれない。状況に応じて柔軟に対応できるよう、今は賃貸がベストと判断しました」

国土交通省の調査によれば、多くのマンションで採用されている「段階増額積立方式」では、積立金が最終的に平均で約3.6倍、多いケースでは5倍以上に跳ね上がる実態がありました。これは、新築時に月7,000円だった負担が、将来的に月2万5,000円以上に膨れ上がる計算で、住民の合意形成の障壁や家計圧迫の要因と指摘されてきました。

この事態を受け、国土交通省は新しい方針を示しました。ポイントは3つ。

1．値上げ幅の上限を当初の「1.8倍」程度に抑制する

2．新築時の設定額を、将来の均等割りの負担額（基準額）の「0.6倍以上」とする

3．最終的な負担額も基準額の「1.1倍以内」に収める

そもそも積立金が不足する背景には、分譲時に安く見せるため新築時の設定額が低く抑えられがちな構造的問題や、近年の建設資材・人件費の高騰があります。実際に、計画に対し積立金が不足しているマンションは3割を超えるとされています。国土交通省が示した新方針は、将来の過度な負担増を避けつつ、初期段階から計画的に資金を確保することを目的としています。マンション管理を巡る環境が変化するなか、管理組合にはより長期的視点に立った資金計画が求められています。

しかし、値上げの末「もう限界だ」と感じる状況に陥ってしまったら、どうしたらいいのでしょうか。田中さんのように、思い切って「住み替える」という選択も、前向きで現実的な一手といえるでしょう。

幸いにも不動産価格が上昇している局面であれば、売却によって住宅ローンを完済し、手元に資金が残る可能性もあります。その資金を元手に、より維持費の負担が少ない郊外の物件や、規模の小さな住居に移ることで、家計にゆとりが生まれるかもしれません。

もちろん、売却だけが唯一の答えではありません。しかし、目の前の負担増にただ耐え続けるのではなく、専門家にも相談しながら、売却や賃貸に出すことなども含めた「住まいの最適化」を検討してみる価値は十分にあるでしょう。

［参考資料］

国土交通省『平成30年度マンション総合調査結果からみたマンション居住と管理の現状』