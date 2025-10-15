£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë¡Ö¤¤µ¤é¤®±Ø¤Ç¹ß¤ê¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡ã¤Ï¤¹¤ß¡ä¤À¤¬¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃæÇ¯¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Á¼Â¶·¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·³§¤¬Ëº¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿7Ç¯¸å¡Ä
ºòº£¡¢½ñÀÒ¤ä±Ç²è¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¶õÁ°¤Î¥Û¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¤Ë¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¶²ÉÝ¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÎ¤ë¡Ö²øÃÌ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥¶¥Ê¥ß¤Îã®¤ê¡¢»ÍÃ«²øÃÌ¡¢Àã½÷¡¢µí¤Î¼ó¡¢¸ýÎö¤±½÷¡¢À¸¤¿Í·Á¡¢¤¤µ¤é¤®±Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥à¡Ä¡Ä¡£¤â¤Ï¤ä¶µÍÜ¤È¤â¤¤¤¨¤ë²øÃÌ¤ò¡¢²øÃÌ¤ÎÌ¾¼ê¡¦µÈÅÄÍªµ°¤µ¤ó¤¬¸·Áª¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¶²²øÃÌ¡Ù¤Ç¤¹¡£º£²ó¤½¤ÎËÜ¤è¤ê¡Ö¤¤µ¤é¤®±Ø¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²¹ÀôÎ¹´Û¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤ÀÌë¡¢¤Û¤í¿ì¤¤¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤ëÅê¹Æ
¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
2004Ç¯1·î¡¢£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¥ª¥«¥ë¥ÈÈÄ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÀèÄø¤«¤éË¿»äÅ´¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤¤¤Ä¤âÄÌ¶Ð¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÅ¼Ö¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤º¤Ã¤È±Ø¤ËÄä¤Þ¤é¤ºÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤é£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ø½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¸ÇÄê¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤È¥È¥ê¥Ã¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡Ö¤Ï¤¹¤ß ¢¡ KkRQjKFCDs¡×¤È¤·¤Æ¡¢´ñÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
ÅÅ¼Ö¤Ï¡Ö¤¤µ¤é¤®±Ø¡×¤Ø
¤Ï¤¹¤ß¤Î¾è¤Ã¤¿ÅÅ¼Ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ò²á¤®¡¢Â®ÅÙ¤ò´Ë¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡Ö¤¤µ¤é¤®±Ø¡×¤Ê¤ëÌµ¿Í±Ø¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¡£
『教養としての最恐怪談 古事記からTikTokまで』（著：吉田悠軌・ワン・パブリッシング）
¥Û¡¼¥à¤Ë¹ß¤ê¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢ÀèÄø¤ÎÅÅ¼Ö¤ÏÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤ª¤é¤º¡¢»þ¹ïÉ½¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÅ¼Ö¤¬Íè¤ëµ¤ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤Ï¤¹¤ß¤Ï¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î½»Ì±¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â¶·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬Ã¯¤â¡Ö¤¤µ¤é¤®¡×¤Ê¤ë±Ø¤òÃÎ¤é¤º¡¢¾õ¶·¤Ï¹¥Å¾¤·¤Ê¤¤¡£
±Ø¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤â¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ÏÁð¸¶¤È»³¤¬¤¢¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¸ø½°ÅÅÏÃ¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤â¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢110ÈÖÄÌÊó¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¿¤º¤éÅÅÏÃ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ç
»ÅÊý¤Ê¤¯ÀþÏ©¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±ó¤¯¤Çº×Óò»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤ê¤Ð¤ä¤·¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂÀ¸Ý¤ÈÎë¤Î²»¤¬¶Á¤¡¢ÊÒÂ¤ÎÏ·¿Í¤¬¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¡¼¤¤¡×¤È¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¿¡£¶²ÉÝ¤Ë¤«¤é¤ì¤¿¤Ï¤¹¤ß¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ºÀè¤ØÀè¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¡Ö°Ëº´´Ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
°Õ¤ò·è¤·¤ÆÃæ¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤Ï¸«ÃÎ¤é¤ÌÃæÇ¯¤¬¾è¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤«¤é¡¢¤½¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¤·¤«¤·±¿Å¾¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¼¡Âè¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«¼Ö¤Ï»³¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤ÏÁá¤¯¹ß¤ê¤í¤ÈÃé¹ð¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¡½¡½¤½¤³¤Ç¡¢¤Ï¤¹¤ß¤ÎÅê¹Æ¤Ï¥×¥Ã¥Ä¥ê¤ÈÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ï¤¹¤ß¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ï½ªÎ»¡£°Ê¸å¤â¤³¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡Âè¤Ë³§¤Îµ²±¤«¤éËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é7Ç¯
¤·¤«¤·7Ç¯¸å¤Î2011Ç¯3·î¡¢¤ä¤Ï¤ê£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¥ª¥«¥ë¥ÈÈÄ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë¤Æ¡¢¤¤µ¤é¤®±Ø¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤Àº£²ó¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2005Ç¯Êë¤ì¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î»þ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åê¹Æ¼Ô¤¬¤Õ¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¾èµÒ¤¬Á´°÷Ì²¤ê¤³¤±¡¢Áë¤Î³°¤Ë¤Ï¸«ÃÎ¤é¤ÌÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÉÔ¼«Á³¤Ê¾õ¶·¤Ë¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢ÅÅ¼Ö¤Ï±Ø¤ËÅþÃå¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¤¬Æó¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¸Å¤¤ÆüËÜ·úÃÛ¤Î±Ø¼Ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÃì¤Ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç¡Ø¤¤µ¤é¤®¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤Þ¤¿Á°¸å¤Î±Ø¤ò¼¨¤¹Î©¤Æ»¥¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ß±Ø¡×¡Ö¤«¤¿¤¹±Ø¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢±Ø¤Ë¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£·ë¶É¡¢¤¤µ¤é¤®±Ø¤ò½Ð¤¿ÅÅ¼Ö¤Ï¤«¤¿¤¹±Ø¤ËÄä¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤Èµ¢´Ô¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ7Ç¯¸å¡¢¤¤µ¤é¤®±Ø¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥í¥°¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
»÷¤¿¤è¤¦¤Ê²øÃÌ¤¬´ö¤Ä¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡Ä
¤³¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Û¡¼¥à¤ä±Ø¼Ë¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï½»Âð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ï¤¹¤ß¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©¡¢¿·ÉÍ¾¾±Ø¤ò½Ð¤ë±ó½£Å´Æ»¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÊ¡²¬¸©¤Îµ×Î±ÊÆ¤Ø¸þ¤«¤¦£Ê£Ò¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â±Ø¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ø¤¤µ¤é¤®¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥ª¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ÎÀ¤¤È¤¢¤ÎÀ¤¤ÎÀÜÅÀ¤È¤«¡©¡¡¤½¤Î±Ø¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê²øÃÌ¤¬´ö¤Ä¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤µ¤é¤®±Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤±Ø¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤À¡£
¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤ì¤é¤Î±Ø¤Ï¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤³¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Û³¦±Ø¡¢¤È¡£
