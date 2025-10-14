¡Ú²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Û¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤È¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¢ö Ìþ¤ä¤µ¤ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎËÜ³×¾®Êª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥ì¥¶¡¼¥¡¼¥±¡¼¥¹¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£Æü¾ï»È¤¤É¬¿Ü¤Ê¥¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¡ù¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤Î»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥¡¼¥±¡¼¥¹¡õ¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù¤Ï¡¢ÎÐÀî¤æ¤¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£¹â¹»À¸¡¦²ÆÌÜµ®»Ö¤È¼«¾ÎÍÑ¿´ËÀ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡¢ÍÅ²ø¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¡£
¥¢¥Ë¥áÂè1ºî¤Ï2008Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¡£Èó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¿¼Ìë¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÂè7´ü¤È¤Ê¤ë¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ ¼¿¡Ù¤¬2024Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ì¥¶¡¼¥¡¼¥±¡¼¥¹¤¬¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¼õÃí¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤È¤ª²Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿²Ú¤ä¤«²Ä°¦¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«¤¯¤È¡¢ÃæÌÌ¤Ë¤Ï¤ª²ÖÈª¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿Ä³¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¢ö¡¡¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ÊÇØÃæ¡õ¤ª¤·¤ê¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢³«¤¯¤¿¤Ó¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ½¤Îµí³×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê»°¤ÄÀÞ¤ê¥Û¥Ã¥¯Î±¤á¥¿¥¤¥×¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢4Ï¢¥¿¥¤¥×¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢Âç»ö¤Ê¸°¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸ ¥ì¥¶¡¼¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¡¼¥±¡¼¥¹¤È¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤ò¤ª¤½¤í¤¤¤ÇÂ·¤¨¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤Î¼ýÇ¼¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤Ë1¥«½ê¡¢ÆâÂ¦¤Ë2¥«½ê¤´ÍÑ°Õ¡£¤³¤Á¤é¤âÆüËÜÀ½¤Îµí³×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÇÉ¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âËÜ³×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµí³×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê·ÐÇ¯ÊÑ²½¡Ë¤¬´®Ç½¤·¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ä¹¤¯»È¤¦³Ú¤·¤ß¤â¥×¥é¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝ´É¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¶ÒÃå¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
²Ä°¦¤¤¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òËèÆü¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËÎÐÀî¤æ¤¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
