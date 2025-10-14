Çã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£AirPods Pro 3¤ò¡È¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨·è¡É¤·¤¿ÍýÍ³
Àè·î¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖAirPods Pro 3¡×¡£¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖAirPods Pro 2¡×¤ËÆÃ¤ËÉÔËþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åö½é¤Ï¹ØÆþ¤ò¸«Á÷¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖiPhone 17 Pro¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤ËApple Store¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯»îÄ°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬¡ÖAirPods Pro 2¡×¤«¤é¡ÖAirPods Pro 3¡×¤ØÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò·è°Õ¤·¤¿3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÄã²»°è¤ÎºÆ¸½ÎÏ¤¬¸þ¾å
¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖAirPods Pro 3¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖAirPods Pro 2¡×¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¿´Çï¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹õ¤¤ÌÏÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê²Õ½ê¤¬¤Ò¤È¤ÄÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿´Çï¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÄÉ²Ã¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌÜ¶Ìµ¡Ç½¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡ÖApple Watch¡×¤ÇÂ¬¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤È¹Í¤¨¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤Ï¸«Á÷¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤º¡¢1¤ÄÌÜ¤Ï²»¼Á¤Î¸þ¾å¤Ç¤¹¡£
¡ÖPro 2¡×¤â·è¤·¤Æ²»¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä°¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÃæ²»¡ÁÄã²»°è¤Ë¤«¤±¤Æ²»¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ê²»¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢¡ÖPro 2¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢È¼ÁÕ¤ä¶õ´Ö¤Î¸ü¤ß¤¬¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Î¶Á¤¤ä¥Ù¡¼¥¹¤Î¤¦¤Í¤ê¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎ©ÂÎÅª¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¼ª¤ËÆëÀ÷¤ó¤À¶Ê¤Ç¤â¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ó¤Ê²»ÌÄ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î²»¼ÁÅý°ì
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡×¤Î¿Ê²½¤Ç¤¹¡£¡ÖPro 2¡×°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òON¤Ë¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¸ÇÄê¡×¤È¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡×¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²»¤ÎÄ°¤³¤¨Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»¼Á¤½¤Î¤â¤Î¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Î²»¼Á¤ÎÊý¤¬¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢iPhone¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ¬¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ²»¤Î°ÌÃÖ¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö¡Ö¸ÇÄê¡×¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢AirPods Pro 3¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÇÄê¡×¤È¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Î²»¼Áº¹¤¬¤Û¤Ü²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¥â¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï²»¤ÎÆ°¤Êý¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹¥¤ß¤Î¥â¡¼¥É¤ò²»¼Á¤Îµ¾À·¤Ê¤¯Áª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¿Ê²½¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡×¼«ÂÎ¤Î²»¼Á¤â¡¢Ãæ²»¡ÁÄã²»°è¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¸ü¤ß¤ä¹¤¬¤ê¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¤¬¼Â²»¥ì¥Ù¥ë¤Ë
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å3¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤È¡Ö³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¡×¤Î¸þ¾å¤Ç¤¹¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Apple¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡ÖPro 2¤Î2ÇÜ¤ÎÀÇ½¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·àÅª¤Êº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1.4ÇÜÄøÅÙ¤Î°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹â²»°è¡½¡½¤È¤¯¤Ë¿Í¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¼×²»ÀÇ½¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÎÀ¼¤Ç¤µ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢ÀÅ¼ä´¶¤¬°ìÃÊ¤È¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¡×µ¡Ç½¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Á³¤µ¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖPro 2¡×¤Ç¤âÂ¾¼ÒÀ½ÉÊ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖPro 3¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ª¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢AirPods Pro 3¤òÁõÃå¤·¡¢³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ª¤«¤é³°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Ê¹¤³¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢²»ÎÌ¡¦²»¼Á¡¦²»¤ÎÊý¸þ´¶¤¬Èó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó±Û¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
²»³Ú°Ê³°¤Ë¤â¹¤¬¤ëÍÑÅÓ
°Ê¾å¤¬¡¢ËÍ¤¬AirPods Pro 2¤«¤éAirPods Pro 3¤ØÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò·è°Õ¤·¤¿3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ë¤Ï¡¢²»¼Á¤È¤¤¤¦¡Ö²»³Ú¤òÄ°¤¯Æ»¶ñ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬¤â¤Ã¤È¤â»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤è¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Î¹â¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¤ä¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¿´Çï¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÅëºÜ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÊ¬¤Ç²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶á¡¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ö¥é¥¤¥ÖËÝÌõ¡×µ¡Ç½¤ÎÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¤â³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡ÊAirPods Pro 2¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ë¡£AirPods Pro 3¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê²»³Ú¤òÄ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢iPhone¤ò¤è¤êÊØÍø¤ÇÂ¿µ¡Ç½¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë°ìÂæ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£