まだよちよち歩きだけど元気いっぱいな5匹の子猫たちをパパ猫の元に連れて行ってみたら、まさかの反応が…？話題となっている投稿は、記事執筆時点で1991万回以上もの再生回数を記録し、「子猫可愛すぎる」「メロメロになりました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：よちよち歩きの赤ちゃん猫をパパ猫のもとに連れて行ったら…】

パパママと可愛い5匹の子猫たち

YouTubeチャンネル「Lulu the Cat【ルル ザ キャット】」に投稿されたのは、生まれたばかりの5匹の子猫たちとパパ猫・ママ猫が見せた微笑ましい光景を収めた動画です。

ある日、ゆったりとくつろぐパパ猫「レオ」君の元に飼い主さんが連れてきたのは、5匹の可愛らしい子猫たち。レオ君とママ猫「ルル」ちゃんの間に生まれた子どもたちです。

子どもたちにはそれぞれ、「コテツ」君、「ハナ」ちゃん、「メイ」ちゃん、「モコ」君、「ナギ」君という素敵な名前がつけられています。

近づいてくる子猫たちに戸惑うレオ君

5匹の子猫たちを見たレオ君は、なぜかスッとその場から立ち去ってしまったのだとか。ウロウロしながら子猫たちの前を素通りし、よちよちと歩く5匹の姿を遠巻きに見ていたといいます。

そんなレオ君の存在に気付いたナギちゃんが先陣を切って近づいていきますが、戸惑いが隠せないレオ君は弱めのパンチをお見舞いしてどこかに行ってしまったそうです。

その後はルルちゃんに見守られながら楽しく遊んでいた5匹の子猫たち。それでもやっぱりパパの近くに行きたいようです。

天使すぎる5匹の子猫たち

レオ君の姿を見つけると果敢に近づいていこうとする子猫たち。しかし、生まれたばかりの赤ちゃんに慣れていないのか、どうしても終始困惑気味なレオ君なのでした。

きっとルルちゃんと共に子猫たちのお世話をしていく中で絆が深まっていくことでしょう。

投稿には国内外から絶賛の声が相次ぎ、「子猫たちが可愛すぎる♡」「なんて愛らしい猫」「子猫がパパ猫にじゃれついてくる様子に、心がメロメロになりました！」「素敵な家族」といったコメントが集まりました。

ルルちゃんを筆頭に築かれている猫家族の日常は、YouTubeチャンネル「Lulu the Cat【ルル ザ キャット】」から見ることができます。思わず口角が上がるような幸せが詰まっている動画ばかりです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Lulu the Cat【ルル ザ キャット】」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。