お父さんの帰りを玄関で待つ猫ちゃんたちの光景が話題に。まるで守護神のようなその光景には、「鏡に映ったみたいにそっくり」「阿仁王と吽仁王みたいでかっこいい！」と反響が寄せられることに。投稿は22万再生を突破することとなりました。

【動画：お父さんの帰りを玄関で待つ2匹の猫…】

玄関でお父さんの帰りを待つアメちゃんとユキちゃん

まるで守護神のような猫ちゃんたちの姿が投稿されたのは、Instagramアカウントの『maho』。この日、ハチワレ猫のアメちゃんとユキちゃんは、お父さんの帰りを玄関の前で待っていたのだそう。玄関の右側にアメちゃん、左側にユキちゃんが座って、まるで鏡映しのようになっていたといいます。

出待ちをしているかのような意気込みを感じるふたりのお出迎えですが、お母さんによると、ふたりはお父さんが帰宅してドアが開いた隙に外に出るのが目的なのだそう。それを知ってからもう一度ふたりが玄関前で横になっている姿を見ると、なんだか緊張感が漂ってきます。

まるで守護神のようだと話題に

お父さんの帰宅を玄関前で待つアメちゃんとユキちゃんの光景には、「かっこいい」という声も寄せられているそう。その理由は、そっくりな姿でドアの左右に並んでいるふたりの姿が、仁王像や風神雷神のような守護神のようだから！

対称的な配置で綺麗に並んだふたりの光景が、なんだかご利益がありそうだと注目を集めています。

きっと、外から帰ってきたお父さんは、そんなご利益満点な可愛いふたりの姿を目にすることとなったことでしょう。

いつも一緒にいるアメちゃんとユキちゃん

まるで一対の守護神のようだと話題になったアメちゃんとユキちゃん。ふたりのそっくりな姿は、別の日にも見られたそう。この日は、部屋の中を見まわしてみたところ、アメちゃんとユキちゃんがふたりで電子レンジの上に座り込んでいたのだそう。前足をお腹の中に隠して、見事な香箱座りをするふたり。そのそっくりな姿には、どこか神々しささえ感じます。

猫ちゃんはひとり行動が好きな子も多いですが、アメちゃんとユキちゃんは、ふたりで一緒にいる姿もなんだかしっくりとしてしまいます。

玄関でお父さんの帰りを待つアメちゃんとユキちゃんの光景を見た人からは、たくさんの感想が寄せられることに。「入り口を守る風神雷神ですね」「双子ちゃんみたいで可愛い」「しっぽパタパタしながらふたりでお話してますね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『maho』では、そんなそっくりなハチワレ猫のアメちゃんとユキちゃんの日々の様子が投稿されていますよ。

アメちゃん、ユキちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「maho」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。