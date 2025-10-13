『ふたりソロキャンプ』第15話 厳と彰人が同じ日に同じ場所でソロキャンプ
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。第15話のあらすじと先行カットが公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、10月16日（木）放送の第15話「すれちがいキャンプ」のあらすじと先行カットが公開された。
＜第15話：すれちがいキャンプ あらすじ＞
厳とのくされ縁が続いている彰人。二人で飲みに行くことはあっても、一緒にキャンプに行ったことはなかった。彰人もキャンプ歴15年。父にキャンプのことを教えてもらっていた厳とは違うものの、失敗を繰り返し、時間を掛けて自分のスタイルを確立していった立派なキャンパーだ。二人はたまたま同じ日に、同じキャンプ場でソロキャンプをしていた。
＞＞＞第15話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会
