長毛猫がキャットタワーでくつろぐ様子が二度見必至で…？まるで舞台のイリュージョンショーを見ているようなほほえましい光景は163万回を超えて表示され、5万7千件のいいねが寄せられることとなりました。

猫のトリックアート

X（旧Twitter）アカウント『@pinocute22』に投稿されたのは、お鼻のハイライトとノーズシャドウがチャームポイントのラグドール、「ピノ」ちゃんが、キャットタワーの宇宙船ボウル（透明のボウル型ベッド）でくつろいでいる姿です。この日、飼い主さんがふとキャットタワーの方を見てみると、ピノちゃんが宇宙船ボウルに入り、不思議な体勢でこちらを見つめていたのだそうです。

ふわふわの長毛が宇宙船ボウルにぎゅっと押し当てられることによって、一見すると、ピノちゃんの頭・体・足がそれぞれ分離しているように見えたといいます。まるでトリックアートのようなピノちゃんの姿に、飼い主さんは「どうなってる？」と首をかしげるばかりだったとおっしゃいます。

お気に入りの寝方

ピノちゃんは2024年11月25日生まれの女の子。最近のブームは、へそ天（おなかを天井に向けて寝転がる姿勢のこと）姿でお昼寝をすることなのだとか。安心しきって眠っているピノちゃんを見ていると、こちらまであたたかい気持ちになってきます。

飼い主さんからの愛情を目一杯受けながら、毎日気ままな猫ライフを楽しんでいるピノちゃんの姿は、これからもたくさんの人々に癒しとパワーを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@pinocute22』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「トリックアートすぎない？w」「洗面所下の配管ぽさがあるw」「後ろ足で元気よくお返事してるw」「とても不思議でかわいいですね！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

