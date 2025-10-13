ガールズバンド「Ｗｈｉｔｅｂｅｒｒｙ」（ホワイトベリー）でボーカルだった歌手の前田有嬉（ゆき）が、４０歳の誕生日を迎えた。

所属事務所「ＭＵＴＯＷＮ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」のインスタグラムに登場。「１０月１２日 前田有嬉さんお誕生日！おめでとうございます」と祝福。「１０／１９ゆうばり国際ファンタスティック映画祭にて、ライブステージがありますぜひご来場ください」と伝えた。

「＃前田有嬉 ＃Ｗｈｉｔｅｂｅｒｒｙ ＃ホワイトベリー ＃夏祭り ＃ボーカル ＃歌手 ＃シンガーソングライター ＃北海道 ＃誕生日」とハッシュタグをつけ、前田の写真をアップした。

Ｗｈｉｔｅｂｅｒｒｙは２０００年９月に発売した「夏祭り」が大ヒット。ＮＨＫ紅白歌合戦にも出場した。「前田由紀」の芸名で活動していたＷｈｉｔｅｂｅｒｒｙが２００４年に解散し、前田はソロ活動スタート。現在は事務所「ＭＵＴＯＷＮ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」に所属し、「前田有嬉」で活動している。自身のブログのプロフィール欄には「元Ｗｈｉｔｅｂｅｒｒｙのヴォーカル。現在ソロ活動を行っている。全国のお祭りに夏祭りを歌いに行くキャンペーンも実施している」と自己紹介している。

この日投稿された写真は、マッシュ風の黒髪ショートヘア。ブレイク当時の派手な印象から一変し、落ち着いた雰囲気だ。