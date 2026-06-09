6月8日、元5人組ガールズバンド「Whiteberry」の前田有嬉（ゆき）が、音楽番組『CDTVライブ! ライブ!』（TBS系）に出演した。かつて絶大な人気を誇った名曲『夏祭り』を歌唱したが、その声に心配が寄せられている。この日は、「青春ソング」3時間スペシャルと題し、多くのアーティストが出演した。「フェス企画として、アーティストが懐かしの曲を歌唱する『青春ソングフェス』がおこなわれました。アンダーグラフが『ツバサ』