世間的にも離婚に対する抵抗感は薄くなりつつあるものの、離婚は結婚の何倍もの労力が必要と聞きます。人の気持ちほどやっかいなものはなく、一度こじれてしまうと長い間、負の感情をかかえたまま苦しい結婚生活となってしまうこともあるようです。そこでもめるのが「財産分与」の問題。今回は熟年離婚にいたったある夫婦の事例をもとに、離婚する夫婦の金銭事情のリアルをみていきましょう。山粼裕佳子CFPが解説します。

離婚の際、もめる要因のひとつが財産分与です。財産分与には

1．夫婦が共同生活の中で形成した財産の公平な分配

2．離婚後の生活保障

3．離婚の原因を作ったことへの損害賠償

という3つの性質がありますが、基本は1の「公平な分配」であると考えられています。

分与の対象となるのは、名義に関係なく婚姻期間中に形成された動産、不動産を含めたすべての財産です。

実際の財産分与の額は当事者間での合意が基本となりますが、当事者同士の協議ができない、または、難航する場合には家庭裁判所へ調停や審判を申し立てることができます。

ちなみに、財産分与は離婚後に請求することも可能です。2024年5月に成立した改正民法により財産分与の請求期限がこれまでの2年から5年に延長されることが決定しました。施行日は公布から2年以内と決まっていますが、現在（2025年10月）のところまだ施行されていません。なお、離婚時の年金分割についても、請求期限が2年から5年に延長される見込みです。

離婚後に直面するお金の問題は、年齢を重ねているほどシビアになります。離婚の決断をする前に、その後の生活費など資金面の計画をしておかなければ、いざ離婚したあとに「こんなはずではなかった」と後悔しかねません。

「もういいでしょう」…58歳男性の妻に対する率直な思い

「もう、とっくの昔に結婚生活は破綻してたんですよね……」

自嘲気味に笑うのは、前園則正さん（仮名：58歳）です。

則正さん「もとはといえば、わたしが悪いのかもしれませんが……。でも、もういいでしょう。この先の人生は自分のために生きようと思います」

則正さんと専業主婦の妻・清美さん（仮名：54歳）は、結婚生活30年の夫婦です。住宅ローンは2年前に完済、末子も家を出て一人暮らしを始めました。世間的には、ここから夫婦二人で悠々自適な生活を送るタイミングなのでしょうが、則正さんにそんな気持ちはありません。

実は則正さん、とある理由から「末子が独り立ちしたら離婚する」と心に決めていたのです。

則正さんと清美さんは職場で知り合い、1年間の交際の末結婚。当初は仲良くやっていましたが、25年前（結婚5年目）に則正さんがしてしまった一度の不貞行為によって、徐々に修復不可能な状況に発展していきます。

清美さんに不貞行為を知られた際、則正さんは土下座して謝りました。しかし、清美さんは聞く耳持たず、相手方に慰謝料を請求。相手の女性から数十万の慰謝料をとり、則正さんからも慰謝料という名目で100万円を自分の口座に振り込ませました。

ところが、これで一件落着とはいきません。もともとお金に執着しているところのある清美さんは、それ以降「帰りが遅い」「トイレ掃除をしていない」など、自分の意にそぐわないことがあるたびに「罰金」と称し、則正さんに恐喝まがいの金銭要求を行うようになりました。清美さんはそのお金で派手に遊びます。

そして則正さんがなにか言おうものなら、過去の不貞行為を持ち出して攻め立てます。精神的に追い込まれていった則正さんは何度も「離婚」を切り出しますが、そのたびに「アンタから離婚を申し出る権限はない」と一蹴。

則正さんは、日常的に罵詈雑言を浴びせられながらも「もとはといえば自分に非がある。子どもたちと生活できるなら我慢しよう」と心に決めて結婚生活を送っていたのでした。

離婚の決定打

しかし、20年前のある日、ささいなことからはじまった口ゲンカで清美さんが発した

「アンタみたいな人間を育てた親もクズだし、友達もクズ。まともなのは私だけ」

という言葉を聞いた時、則正さんは“体中の熱が引いていく感覚”に襲われました。

そしてこのとき、「この人間と一生一緒にいるのは無理だ」と確信したといいます。

こうした経緯から、子どもが独立したいま、則正さんは強い決意をもって「離婚してくれ」と切り出したのでした。

「はあ？ どの口が言ってるわけ？ アンタにそんな権利はないって昔から言っているじゃない！」

則正さんから離婚を切り出された清美さんは当初、血相を変えて猛反発しました。

ただ、則正さんは「もう、十分償っただろ。君の僕に対するこれまでの暴言はモラハラに値するよ、こちらから慰謝料を請求したくらいだ」と冷静に対応。

そして「君に必要なのはお金だけだろ？ それなら財産分与できちんと分けるから」と落としどころを提案しました。

すると、清美さんは一転して態度を軟化させます。

「そうね、たしかにこの先、お互いいがみ合って生きていくのは疲れるかも」

そして、清美さんは「こうなったのは全部、アンタが悪いのよ！ 財産はきっちりいただきますから」と念を押して離婚を承諾したのでした。

前園夫妻の資産は、時価4,000万円の自宅不動産と2,000万円の預金です。負債はありません。

則正さんは、清美さんが離婚に応じてくれるのであれば、専業主婦のため働いていない清美さんにできるだけのことはしようと考えていました。そのため清美さんの要求どおり、自宅と預金の半分1,000万円を分与することで合意します。

子どもたちの反応

前園家の2人の息子は、父である則正さんの決断に理解を示してくれました。むしろ、「父さん、よくいままで我慢したよな」という反応だったそうです。

則正さんは離婚後、職場近くの2LDK賃貸マンションに引っ越しました。家賃は10万円です。時々、長男が孫を連れて遊びに来てくれると嬉しそうに話します。

則正さんの勤め先の定年は65歳です。さらに、希望すれば70歳まで再雇用制度を利用して働くことができるといいます。退職金は約1,800万円の予定ですが、働いている間は、退職金には手を付けずに生活ができるでしょう。

65歳から受給できる年金額は月額19万円ですが、自宅を失った分、老後の収入を少しでも増やすため、働いている間は年金の繰下げ受給を検討しているということでした。

元妻・清美さんの「その後」

一方、息子から聞いた清美さんの現在は、想像以上に悲惨でした。

まず、20年以上専業主婦だった清美さんの求職活動は難航しているといいます。清美さんは有名私大卒で、2年間だけですが一流企業に在籍していました。そんなプライドからか、仕事を選り好みしているということでした。

また、徐々に目減りしていく貯金を目の当たりにして焦りはじめた清美さんは、最近、知り合いにすすめられ知識もないままに投資を始めたそうです。ところが、投資は一足飛びに利益がでるものではなく、手持ち資金はますます心許ない状況となってしまっています。

頼みの綱の息子たちも「母さんの自業自得だよ」と冷たく突き放されて意気消沈。途方に暮れているそうです。

清美さんが30年間の結婚生活をどう捉え、現在どう思っているのかはわかりません。しかし、則正さんは離婚してよかったと心から感じているといいます。

人生の後半戦をどう生きていくのか、子どもの独立や自身の定年退職など人生の節目は、自分自身に問いかけるよい機会なのかもしれません。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表