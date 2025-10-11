【ディズニーストア】プーさんと仲間たちをデザインしたトラベルグッズがかわいい！
プーさんと仲間たちをデザインしたトラベルグッズが揃う新コレクション「POOH TRAVEL」が、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで10月14日（火）より順次発売される。
＞＞＞新コレクション「POOH TRAVEL」をチェック！（写真20点）
ディズニーストアから、秋の行楽シーズンにもおすすめのプーさんと仲間たちをデザインしたトラベルグッズが揃う新コレクション「POOH TRAVEL」が登場。100エーカーの森に住むキャラクターの可愛らしいイラストと絶妙な色合いがぴったりマッチした、やさしい雰囲気のアイテムが揃っている。
バッグ類からは、スーツケースとポケッタブルバッグが登場。
国内線の機内持ち込み可能サイズのスーツケースは、上品で優しい雰囲気のベージュボディに、正面にあしらったプーさんフェイスがアクセントに。鍵を無くす心配のないTSAロックや、ストッパー付きのキャスターなど、安全面にも配慮された仕様もポイント。セットのトートバックは、スーツケース内生地の総柄デザインと同じプリント柄。森の仲間たちやクリストファー・ロビンも隠れている。
ポケッタブルバッグは、キャラクターの総柄ボストンバッグとポーチ、ショルダーストラップの3点セット。
ボストンバッグには多彩なポケットと、スーツケースのキャリーバー通しを備えている。ショルダーストラップは、ポーチとバッグどちらにも取り付け可能で、ポーチにつけるとサコッシュとしても使うことが可能。
移動中に大活躍するアイテムとして、ネックピロー、ブランケットも登場。
ランピーデザインのネックピローは、背中のファスナーを開けて中のビーズを移動させ、生地をくるりとひっくり返すと、ネックピローへと変身。スナップボタン仕様のループが付いているので、スーツケースのキャリーバーなどに留めて可愛く携帯できる。
ブランケットは、カンガの息子のルーがぴたっとくっついている、可愛らしいぬいぐるみ付きのポーチの中に入っている。ポーチの生地色は、ルーが着ている洋服とお揃い。表面と裏面で異なる生地を使用しており、肌触りなどお好みで使い分けできる。
そのほか、パッキングに便利な収納アイテムも充実のラインナップ。
かさばる衣類をコンパクトに収納できる衣類圧縮収納ポーチ、吊るして使えるハンガーフック付きのハンギングポーチ、耐熱生地を使用した、お家でも旅行先でも便利なヘアアイロン用ポーチ、小物やコード類の収納に最適なガジェットポーチが揃う。
大人気のシークレットコレクションからは、ラゲッジタグが登場。プーさん、ピグレット、ティガー、イーヨー、ルー、ランピーの全6種類。ナチュラルな優しい色合いで、バッグに付けるだけで上品なお洒落さを演出する。
新コレクションを旅のお供にぜひ。
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
＞＞＞新コレクション「POOH TRAVEL」をチェック！（写真20点）
ディズニーストアから、秋の行楽シーズンにもおすすめのプーさんと仲間たちをデザインしたトラベルグッズが揃う新コレクション「POOH TRAVEL」が登場。100エーカーの森に住むキャラクターの可愛らしいイラストと絶妙な色合いがぴったりマッチした、やさしい雰囲気のアイテムが揃っている。
国内線の機内持ち込み可能サイズのスーツケースは、上品で優しい雰囲気のベージュボディに、正面にあしらったプーさんフェイスがアクセントに。鍵を無くす心配のないTSAロックや、ストッパー付きのキャスターなど、安全面にも配慮された仕様もポイント。セットのトートバックは、スーツケース内生地の総柄デザインと同じプリント柄。森の仲間たちやクリストファー・ロビンも隠れている。
ポケッタブルバッグは、キャラクターの総柄ボストンバッグとポーチ、ショルダーストラップの3点セット。
ボストンバッグには多彩なポケットと、スーツケースのキャリーバー通しを備えている。ショルダーストラップは、ポーチとバッグどちらにも取り付け可能で、ポーチにつけるとサコッシュとしても使うことが可能。
移動中に大活躍するアイテムとして、ネックピロー、ブランケットも登場。
ランピーデザインのネックピローは、背中のファスナーを開けて中のビーズを移動させ、生地をくるりとひっくり返すと、ネックピローへと変身。スナップボタン仕様のループが付いているので、スーツケースのキャリーバーなどに留めて可愛く携帯できる。
ブランケットは、カンガの息子のルーがぴたっとくっついている、可愛らしいぬいぐるみ付きのポーチの中に入っている。ポーチの生地色は、ルーが着ている洋服とお揃い。表面と裏面で異なる生地を使用しており、肌触りなどお好みで使い分けできる。
そのほか、パッキングに便利な収納アイテムも充実のラインナップ。
かさばる衣類をコンパクトに収納できる衣類圧縮収納ポーチ、吊るして使えるハンガーフック付きのハンギングポーチ、耐熱生地を使用した、お家でも旅行先でも便利なヘアアイロン用ポーチ、小物やコード類の収納に最適なガジェットポーチが揃う。
大人気のシークレットコレクションからは、ラゲッジタグが登場。プーさん、ピグレット、ティガー、イーヨー、ルー、ランピーの全6種類。ナチュラルな優しい色合いで、バッグに付けるだけで上品なお洒落さを演出する。
新コレクションを旅のお供にぜひ。
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.