【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は１０日、自身のＳＮＳで中国によるレアアース（希土類）関連の輸出規制を批判し、中国からの輸入品に対して１１月１日から１００％の追加関税を課すと表明した。

１０月末から韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせて予定されている中国の習近平（シージンピン）国家主席との対面会談を、「実施する理由がなくなった」とも書き込んだ。米中の貿易摩擦が再燃する可能性がある。

トランプ政権は４月、相互関税の第１弾として、ほぼ全ての国・地域に対して一律１０％の基本関税を発動した。米中は一時、１００％を超える関税をかけ合うなど貿易摩擦が激化したが、５月の閣僚級協議で追加関税を９１％分撤廃し、さらに２４％分の適用を停止することを決定。米国が中国からの輸入品にかける関税は１４５％から３０％に、中国から米国への関税は１２５％から１０％に下がっている。停止期限は１１月１０日だ。

トランプ氏は投稿で「中国が貿易面で極めて攻撃的な姿勢を示した。１１月１日から中国で製造するほぼ全ての製品を対象とした大規模な輸出規制を実施すると宣言している」と主張。「他国との取引における道義的な恥辱だ」と中国を非難し、「現行の関税に加え、１００％の追加関税を課す。あらゆる重要ソフトウェアに対する輸出規制を実施する」とした。

トランプ氏はこれに先立つ１０日午前には、「中国がレアアースに関連する全ての品目に対して輸出規制を課すという内容の書簡を世界各国に送っている」と投稿。習氏との会談を行う理由がないとの認識を示した。その後、記者団に「キャンセルはしていないが、会談が行われるかどうかはわからない。現地には行くつもりだ」と述べた。

中国商務省は９日、レアアースに関連する技術を輸出する際に政府の許可を得るよう義務づけ、規制を一段と強化した。レアアースの採掘や精錬、リサイクル、生産設備の組み立てや修理などに関連する技術を規制の対象とするものだ。エルビウムなど５種類のレアアースやリチウムイオン電池、グラファイト（黒鉛）も新たに輸出規制の対象に加えることも明らかにしていた。