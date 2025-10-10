¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¼ç±é¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡ÖÅþÃ£ÅÀ¡×¡£¼Â¼Ì²½¤Î°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤¿5¤Ä¤Î¤³¤È
¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤¬10·î10Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡£¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë2007Ç¯¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ç¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿±ÇÁü´ÆÆÄ¡¦¼Ì¿¿²È¤Î±ü»³Í³Ç·¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¸¶ºî¤«¤é¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¿§¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼Â¼Ì¤Ç¤âÉ½¸½²ÄÇ½¤ÊÊª¸ì¤ÈÁÛÁü¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸½¼Â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤«¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÉñÂæ¤Ø¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç±é¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Èà¼«¿È¡¢´°À®Êó¹ð²ñ¤Ç¡Ö¡Ø¤¢¤ÎÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼ç¿Í¸ø¡Ë¤Î±óÌîµ®¼ù¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Êó¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê¡×¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÈá¤·¤ß¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ëÀÄÇ¯¤ò¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬¤¢¤Þ¤ê´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½ªÈ×¤Ç¤È¤¢¤ë¡ÖÀ¿¼Â¤«¤ÄÀÚ¼Â¡×¤Ê¿´¾ð¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¸ì¤ê¡¢ÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Î¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¸¶ºî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸¶ºî¤Îµ®¼ù¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤Î¡ÖÀè¡×¤Ø¤ÈÅþÃ£¤·¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬±é¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤Èµ®¼ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â¼Ì²½¤Î°ÕµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ëµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢µÈ²¬½¨Î´¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤â¹ë²Ú¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤³¤¦´¶¤¸¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¤½¤Î¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¤Þ¤¿¡¢½ñÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÇÛÌò¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈà¤Ê¤é¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤ÇÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÎÌò¤ò¡¢500¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÌò¤ÎÇ¯Îð¤Ë¶á¤¤ÇÐÍ¥¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢´í¤¦¤µ¤â´Þ¤ó¤ÀÍÄ¤µ¤ä½ã¿è¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾åÅÄÍªÅÍ¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤ëÇò»³Çµ°¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ÎÎ©¾ì¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·àÃæ¤Ç¿´ÍýÅª¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¯»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀÄÌÚÍ®¤È¿¹¼·ºÚ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¼ã¤¤Ìò¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¤½¤¦¸«¤¨¤ë¡×¡¢¤ä¤äÍÄ¤¯¤â¡¢ÀÚ¼Â¤Ç¤â¤¢¤ë¿´Íý¤ò¡¢¡Ö¿´¤Îµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×´Ø·¸¤È¶¦¤Ë¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ°Ê³°¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êÇÐÍ¥¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢¾åÅÄÍªÅÍ¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡¢°ã¤¦»þÂå¤ÎÆ±¤¸µ®¼ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤äÐÊ¤Þ¤¤¤«¤éÆ±¤¸¿Í¤À¤È¤¤¤¦ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀÚ¤Ê¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬±é¤¸¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¤À¤«¤é¤³¤½ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿Çò»³Çµ°¦¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÈª½¼´õ¤Ø¤È¡Ö¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¶ºî¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿Í×ÁÇ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¤¬¡ÖÃ»ÊÔ3ºî¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÎÊª¸ì¤¬²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¹ÊÔ±Ç²è¸þ¤±¤Î¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ºß¤È²áµî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤ä¤äÊ£»¨¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤Î¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¡×¤òÂ³¤±¤¶¤Þ¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿´¤¬·èÄêÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Îµ®¼ù¤ÈÌÀÎ¤¡¢¹â¹»»þÂå¤Îµ®¼ù¤ÈÀ¡ÅÄ²ÖÉÄ¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤¬¡Ö°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÂÐÈæ¡×¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¤ÇÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¥í¡¼¥°¤âºÇ¾®¸Â¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´Ø·¸À¤«¤é¿´Íý¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ÎÄËÀÚ¤µ¤â¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¼Â¼Ì¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿À¸¿È¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤½¿´Íý¤ò¸ì¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¸þ¤±¤ÎÄ´À°¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤«¤éÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿ÉÁ¼Ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²Ê³Ø´Û¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ØÀ±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª¡Ù¤Ç¤â°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢¼Âºß¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼·×²è¡×¤¬¤½¤Î²Ê³Ø´Û¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤ÁÆ±»Î¤Î¡Ö¿´¤Îµ÷Î¥¡×¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡Ö±ó¤¤±ó¤¤Î¹¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¢¤ë¸ÀµÚ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥¹¥È¶á¤¯¤Î¡Öº£¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î±éµ»¤â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¸¶ºî¤Î¡Ö¤½¤ÎÀè¡×¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¿´¤ËÀ÷¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Îµ®¼ù¤¬¡Ö30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤ËÈ¼¤¦Êª¸ì¤ÎÀÚ¼Â¤µ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÇ¯Îð¤È¤ÏÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤Ð¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢µæ¶ËÅª¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇ¯Îð¤Î¡ÖÀáÌÜ¡×¤Ë²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿Í¤Î¾ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥é¥µ¡¼À¤Âå¡×¤Ë¤³¤½¡¢¤è¤ê¶¯Îõ¤Ë¡Ö»É¤µ¤ë¡×ºîÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¨¤Æ¡¢ÆñÅÀ¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍÄ¾¯´ü¤È¸½ºß¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÉÁ¼Ì¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£3¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¶ÑÅù¤À¤Ã¤¿¸¶ºî¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤ä¤ä¶ËÃ¼¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã×¤·Êý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Î¡¼¥È¤Ç¤Î¡Ö¸¶ºî¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ò°ìÍ÷É½¤Ë¤·¡¢Ê¬Îà¤·¡¢Åý·×²½¤·¤¿132¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë»ñÎÁ¤òÍÑ°Õ¡×¤·¤Æ¤³¤½¤Î¡Ö¥¢¥ó¥°¥ë¡¢²è³Ñ¡¢¿ÍÊªÇÛÃÖ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°Õ¿Þ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Æ§½±¤¹¤Ù¤Í×ÁÇ¤ÏºÇÂç¸Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤«¤é¤Ï¡¢µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ®¼ù¤Î¿´¤¬¼¡Âè¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÊÑ²½¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤éÀÄ½Õ´ü¤Ï¼ê»ý¤Á¥«¥á¥é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ®Æ°Åª¤ÇÉ÷¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤òÂª¤¨¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸ÇÄê¡Ë¥«¥á¥é¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹©É×¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆü¾ï¤¬¡ÖÌµÌ£´¥Áç¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦´¶¤·ÆÀ¤ë¿´Íý¤ò¡¢¤ä¤Ï¤ê¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤·¤¿²è¤Ç¤³¤½É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2008Ç¯Åö»þ¤Î¿·½É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òá´¤é¤»¤ë¤¿¤áCG¤äVFX¡¢Èþ½Ñ¤Ï¡ÖËÜÊª¡×¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡£Åö»þ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼Ö¼ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ç¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Î»þÂå¹Í¾Ú¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡Öºù¡×¤È¡ÖÀã¡×¤âÁ¡ºÙ¤ÊVFX¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Öºî¤êÊª¡×´¶¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡×¤Ë¡¢¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¤¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Ä¥ë¥®¡¼¤â¤Ê¤¯¡¢¶»¤Î¤¹¤¯³è·à¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤â°Ìò¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
³§¤¬ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯½ý¤Ä¤¡¢½ý¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤Ë¤«¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â20Ç¯Á°¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤µ¡×¤¬»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤êÀ¸³è¤Ç¤¢¤ê¡¢
¤½¤ì¤òµÅ¤¤¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÏÇÉ¼ê¤ÊÅ¸³«¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¾å¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤â¤Ê¤¤¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿¿µÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤â¤½¤â¤¬¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Îºî¤ê¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤äÊª¸ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¶¦´¶¤·´¶Æ°¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·³¤À¿¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤¦¹ð¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤¬¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¿´µö¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
º£²ó¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î¤½¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ï¤¬¡¢
ÀÄ¤µ¤â´Þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ë¸«»ö¤Ê·ë¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¡Ê¤Û¤È¤ó¤É½é¤á¤Æ¡Ë¿´¤«¤é»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿´¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£²ó¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤ò¸«¤ì¤Ð¤³¤½¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¶ì¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤¨¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¼ºÎø¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤·¤â¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·³¤À¿´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤ÇÄÌÄì¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò²þ¤á¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡§¾¾Â¼ËÌÅÍ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸¶ºî¤ÎÊª¸ì¤Î¡ÖÀè¡×¤Ø¤ÈÅþÃ£¤·¤¿¤Þ¤º¡Ö¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬±é¤¸¤Æ¤³¤½¤Î¡Ö¼Âºß´¶¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç±é¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Èà¼«¿È¡¢´°À®Êó¹ð²ñ¤Ç¡Ö¡Ø¤¢¤ÎÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼ç¿Í¸ø¡Ë¤Î±óÌîµ®¼ù¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Êó¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê¡×¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÈá¤·¤ß¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ëÀÄÇ¯¤ò¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬¤¢¤Þ¤ê´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½ªÈ×¤Ç¤È¤¢¤ë¡ÖÀ¿¼Â¤«¤ÄÀÚ¼Â¡×¤Ê¿´¾ð¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¸ì¤ê¡¢ÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Î¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¸¶ºî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸¶ºî¤Îµ®¼ù¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤Î¡ÖÀè¡×¤Ø¤ÈÅþÃ£¤·¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬±é¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤Èµ®¼ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â¼Ì²½¤Î°ÕµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2¡§ÀäÌ¯¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ç¤·¤«¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÃ£À®¼ÂºÝ¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Î¡¼¥È¤Ç¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬³Î¤«¤Ë¤½¤³¤ÇÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤Ï¡¢¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ç¤·¤«¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È³Î¿®¤·¡¢¡ÖÀ¼¤Î½Ð¤·Êý¤ä¥»¥ê¥Õ¤Î±¿¤ÓÊý¤È¤¤¤Ã¤¿È¯ÏÃ¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¡¢´ÑµÒ¤Î¼ÂÀ¸³è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÀâÆÀÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ëµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢µÈ²¬½¨Î´¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤â¹ë²Ú¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤³¤¦´¶¤¸¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¤½¤Î¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¤Þ¤¿¡¢½ñÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÇÛÌò¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈà¤Ê¤é¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤ÇÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÎÌò¤ò¡¢500¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÌò¤ÎÇ¯Îð¤Ë¶á¤¤ÇÐÍ¥¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢´í¤¦¤µ¤â´Þ¤ó¤ÀÍÄ¤µ¤ä½ã¿è¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾åÅÄÍªÅÍ¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤ëÇò»³Çµ°¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ÎÎ©¾ì¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·àÃæ¤Ç¿´ÍýÅª¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¯»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀÄÌÚÍ®¤È¿¹¼·ºÚ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¼ã¤¤Ìò¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¤½¤¦¸«¤¨¤ë¡×¡¢¤ä¤äÍÄ¤¯¤â¡¢ÀÚ¼Â¤Ç¤â¤¢¤ë¿´Íý¤ò¡¢¡Ö¿´¤Îµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×´Ø·¸¤È¶¦¤Ë¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ°Ê³°¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êÇÐÍ¥¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢¾åÅÄÍªÅÍ¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡¢°ã¤¦»þÂå¤ÎÆ±¤¸µ®¼ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤äÐÊ¤Þ¤¤¤«¤éÆ±¤¸¿Í¤À¤È¤¤¤¦ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀÚ¤Ê¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬±é¤¸¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¤À¤«¤é¤³¤½ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿Çò»³Çµ°¦¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÈª½¼´õ¤Ø¤È¡Ö¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¡§¸¶ºî¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¹½À®¡¢¤½¤·¤ÆÉÕ¤±²Ã¤ï¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤Ï¸¶ºî¤Î¾å±Ç»þ´Ö¤¬63Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎËÜºî¤Ï121Ê¬¤È¡¢¤Û¤ÜÇÜ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿Í×ÁÇ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¤¬¡ÖÃ»ÊÔ3ºî¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÎÊª¸ì¤¬²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¹ÊÔ±Ç²è¸þ¤±¤Î¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ºß¤È²áµî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤ä¤äÊ£»¨¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤Î¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¡×¤òÂ³¤±¤¶¤Þ¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿´¤¬·èÄêÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Îµ®¼ù¤ÈÌÀÎ¤¡¢¹â¹»»þÂå¤Îµ®¼ù¤ÈÀ¡ÅÄ²ÖÉÄ¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤¬¡Ö°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÂÐÈæ¡×¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¤ÇÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¥í¡¼¥°¤âºÇ¾®¸Â¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´Ø·¸À¤«¤é¿´Íý¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ÎÄËÀÚ¤µ¤â¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¼Â¼Ì¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿À¸¿È¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤½¿´Íý¤ò¸ì¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¸þ¤±¤ÎÄ´À°¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤«¤éÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿ÉÁ¼Ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²Ê³Ø´Û¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ØÀ±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª¡Ù¤Ç¤â°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢¼Âºß¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼·×²è¡×¤¬¤½¤Î²Ê³Ø´Û¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤ÁÆ±»Î¤Î¡Ö¿´¤Îµ÷Î¥¡×¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡Ö±ó¤¤±ó¤¤Î¹¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¢¤ë¸ÀµÚ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥¹¥È¶á¤¯¤Î¡Öº£¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î±éµ»¤â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¸¶ºî¤Î¡Ö¤½¤ÎÀè¡×¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¿´¤ËÀ÷¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Îµ®¼ù¤¬¡Ö30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤ËÈ¼¤¦Êª¸ì¤ÎÀÚ¼Â¤µ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÇ¯Îð¤È¤ÏÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤Ð¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢µæ¶ËÅª¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇ¯Îð¤Î¡ÖÀáÌÜ¡×¤Ë²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿Í¤Î¾ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥é¥µ¡¼À¤Âå¡×¤Ë¤³¤½¡¢¤è¤ê¶¯Îõ¤Ë¡Ö»É¤µ¤ë¡×ºîÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¨¤Æ¡¢ÆñÅÀ¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍÄ¾¯´ü¤È¸½ºß¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÉÁ¼Ì¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£3¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¶ÑÅù¤À¤Ã¤¿¸¶ºî¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤ä¤ä¶ËÃ¼¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã×¤·Êý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
4¡§¸¶ºî¤ÎºÆ¸½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Î¹©É×¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ËÂçÃÀ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¤Ï¤Ã¤¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤â¸÷¤ëÆâÍÆ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Î¡¼¥È¤Ç¤Î¡Ö¸¶ºî¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ò°ìÍ÷É½¤Ë¤·¡¢Ê¬Îà¤·¡¢Åý·×²½¤·¤¿132¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë»ñÎÁ¤òÍÑ°Õ¡×¤·¤Æ¤³¤½¤Î¡Ö¥¢¥ó¥°¥ë¡¢²è³Ñ¡¢¿ÍÊªÇÛÃÖ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°Õ¿Þ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Æ§½±¤¹¤Ù¤Í×ÁÇ¤ÏºÇÂç¸Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤«¤é¤Ï¡¢µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ®¼ù¤Î¿´¤¬¼¡Âè¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÊÑ²½¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤éÀÄ½Õ´ü¤Ï¼ê»ý¤Á¥«¥á¥é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ®Æ°Åª¤ÇÉ÷¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤òÂª¤¨¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸ÇÄê¡Ë¥«¥á¥é¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹©É×¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆü¾ï¤¬¡ÖÌµÌ£´¥Áç¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦´¶¤·ÆÀ¤ë¿´Íý¤ò¡¢¤ä¤Ï¤ê¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤·¤¿²è¤Ç¤³¤½É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2008Ç¯Åö»þ¤Î¿·½É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òá´¤é¤»¤ë¤¿¤áCG¤äVFX¡¢Èþ½Ñ¤Ï¡ÖËÜÊª¡×¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡£Åö»þ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼Ö¼ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ç¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Î»þÂå¹Í¾Ú¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡Öºù¡×¤È¡ÖÀã¡×¤âÁ¡ºÙ¤ÊVFX¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Öºî¤êÊª¡×´¶¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡×¤Ë¡¢¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
5¡§¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¡¢º£ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕµÁ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿·³¤À¿¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¤¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Ä¥ë¥®¡¼¤â¤Ê¤¯¡¢¶»¤Î¤¹¤¯³è·à¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤â°Ìò¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
³§¤¬ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯½ý¤Ä¤¡¢½ý¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤Ë¤«¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â20Ç¯Á°¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤µ¡×¤¬»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤êÀ¸³è¤Ç¤¢¤ê¡¢
¤½¤ì¤òµÅ¤¤¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÏÇÉ¼ê¤ÊÅ¸³«¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¾å¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤â¤Ê¤¤¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿¿µÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤â¤½¤â¤¬¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Îºî¤ê¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤äÊª¸ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¶¦´¶¤·´¶Æ°¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·³¤À¿¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤¦¹ð¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤¬¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¿´µö¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
º£²ó¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î¤½¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ï¤¬¡¢
ÀÄ¤µ¤â´Þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ë¸«»ö¤Ê·ë¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¡Ê¤Û¤È¤ó¤É½é¤á¤Æ¡Ë¿´¤«¤é»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿´¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£²ó¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤ò¸«¤ì¤Ð¤³¤½¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¶ì¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤¨¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¼ºÎø¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤·¤â¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·³¤À¿´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤ÇÄÌÄì¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò²þ¤á¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Î¡Öºê¡×¤ÎÀµ¼°É½µ¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×
