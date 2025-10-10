¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡ÖÀ¯¼£¤Ë¥à¥Á¥ã¥à¥Á¥ã¸þ¤¤¤Æ¤ë¡×·Ý¿Í¡õÀ¯³¦ÆóÅáÎ®Ìä¤ï¤ì¡Ö¤É¤³¤ÎÅÞ¤«¤é¤â¿¬Èø¿¶¤ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£À¯³¦¿Ê½Ð¤òÌä¤ï¤ì¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢X¡ÝGUN¡Ê¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ËÀ¾Èøµ¨Î´¡Ê55¡Ë¤¬º£Ç¯7·î¤«¤é¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Èºë¶Ì¸©»°¶¿»ÔµÄ¤ÎÆóÅáÎ®À¸³è¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤Æ35Ç¯¤Î·ÝÎò¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯7·î20Æü¤Î»°¶¿»ÔµÄÁª¤ÇÅöÁª¡£·Ý¿Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»ÔµÄ¤È¤·¤Æ¤â¡ÈÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MCÃ«¸¶¾Ï²ð¤«¤é¡ÖÀèÇÚX¡ÝGUNÀ¾Èø¤µ¤ó¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥«¥º¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤«À¯³¦¤Ë¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¥¡©¡×¤È¿§µ¤¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¤É¤³¤ÎÅÞ¤«¤é¤âËÍ¡¢¤¹¤°¿¬Èø¿¶¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤ÈÃ«¸¶¤Ï¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃÏ¸µ¤Î»ÔµÄ²ñ¤«¤é¤Í¡×¤È·Ú¤¯±þ¤¸¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¤½¤Îµ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ì¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬Í¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¥¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½µËö¤È¤«¤Î±Ä¶È»Å»ö¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢Ê¿Æü¤È¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ´Àá¤È¤«¸ú¤¯¤ó¤Ç¡¢À¯¼£¤Ë¥à¥Á¥ã¥à¥Á¥ã¸þ¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¼«Í³¶È¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¡¢·Ý¿Í¤ÈÀ¯¼£¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤Ç¤¤ë¤ÈÍýÏÀÉÕ¤±¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£