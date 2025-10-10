10月2日に鳴り物入りで発表されたお笑いコンビ「ダウンタウン」の独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」。活動休止中の松本人志（62）の復帰の場として注目を集めているが、それに関連して、発表以降、妙な投稿がX（旧ツイッター）に現れ始めているという。

「とあるアカウントが10月7日に、松本さんについて《都内で何らかの番組の撮影を行っていた》と投稿したんです。投稿は瞬く間に拡散され、《ホンマに復活するんやなぁ〜》といったリプライが続々。これ以外の情報はない状況ですが、ダウンタウンのファンにはDOWNTOWN＋の撮影だったのではないかという期待感が広がっています」（週刊誌芸能記者）

ファンは“吉兆”と認識しているようだが、Xには目撃証言こそ上がれど、ロケの様子と称する写真は今のところない。このため、《全然写真とかがないのは（遠巻きのものすら）、吉本はめちゃくちゃ厳戒態勢敷いてロケしてんのかな》といぶかる声も見受けられる。スポーツ紙芸能デスクは今回の怪情報を「『笑ってはいけない』の撮影の目撃証言と類似する点がある」と分析する。

「10年ほど前から2020年まで、毎年秋はダウンタウンの年末特番『笑ってはいけない』のバスが走っているのを見たとする情報がXを賑わせていました。2020年は同シリーズが大みそかに放送された最後の年。恐らく、こうした“前例”があるがゆえにダウンタウンファン、特に、活動休止中の松本さんファンから前のめりな反応が出ているということでしょう」

「笑ってはいけない」シリーズでは、毎年、ダウンタウンら出演者をロケ地まで運ぶバスが話題を呼んでいたが、前出のスポーツ紙芸能デスクは、今回の情報について「これまでとは違う点もある」と、こう説明する。

「肝心の『ロケの写真』とされるものが見当たらないのが、どうにも信ぴょう性が上がらない理由ですね。『笑ってはいけない』のバスの写真は、それこそ、ひとつでも投稿されればその日のうちに別のカットが相次いで投稿されるという“盛況ぶり”でしたからね。松本さんの姿が上がれば、いよいよ真実味が出てくるのですが……」

果たして、ロケの事実の有無やいかに？

