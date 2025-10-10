¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¡Æ±¤¸Ãæ³Ø¹»½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¤ò¹ðÇò¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¡¢ÍÌ¾³ÊÆ®²È¡¢Ä¶¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥à¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê41¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤½÷Í¥¡¢³ÊÆ®²È¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥à¤¬Æ±¤¸Ãæ³Ø¹»½Ð¿È¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö60ÉÃ¤À¤±Æ´¤ì¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ËÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î²°¾å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐÌÌ¸å¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÀ¨¤¤¶öÁ³¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤«À¨¤¤¶öÁ³¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»ä¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø¹»¤Ë·ë¹½¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÍÌ¾¿Í¤¬¤¤¤Æ¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¿Í¤ÈÆ±¤¸Ãæ³Ø¹»¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»³ËÜÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡¢K-1¤ÎÉðÂº¤¯¤ó¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢VTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾¾ËÜ¤Ï¡ÖOfficialÉ¦ÃË¼ß?¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÉ¦ÃËdism¡×¤ÈÄûÀµ¤µ¤ì¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖOfficialÉ¦ÃËdism¡×¤Î¥É¥é¥à¡¦¾¾±º¶©´õ¤âÆ±¤¸Ãæ³Ø¹»½Ð¿È¤À¤È¹ðÇò¤·¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¶öÁ³¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£