耐荷重30kg！ゲーミングPCも設置できるCPUスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、耐荷重30kgで横幅を20〜30cmに無段階調整ができるCPUスタンド「100-CPU004」を発売した。
■デスク下の空間を有効活用！スッキリ収納できるPCスタンド
デスク下にパソコンを設置しても、出し入れや清掃がしづらい…そんな悩みを解決するのがこのPCスタンド。前輪にストッパーが付いているため、必要なときだけスムーズに引き出せて固定も簡単。床面から7cm浮かせる構造で、ホコリや熱のこもりも防ぎ、常に快適な作業環境を維持できる。
■幅20〜30cm対応！どんなPCにもぴったりフィット
スリムタイプから大型ゲーミングPCまで、幅20〜30cmの本体に対応。無段階で横幅を調整できるから、機種を選ばずピッタリ設置できる。
■耐荷重30kg！重たいゲーミングPCも安心
頑丈なスチール構造と耐荷重30kgの設計により、重量のあるハイスペックゲーミングPCも安定して支える。両サイドには落下防止ガードを装備し、振動や衝撃による転倒をしっかり防止。
■ホコリも熱もシャットアウト！通気性抜群の多孔デザイン
床面から浮かせることでホコリの侵入を抑え、さらに多孔デザインで通気性を確保。ホットカーペット上の熱によるトラブルも防げます。パソコンの寿命を延ばし、常に安定した動作環境をキープ。
■工具不要で簡単組立！
複雑な組み立ては一切不要。部品をはめ込むだけで完成する簡単設計だから、届いたその日にすぐ使用できる。デスク下やリビング、オフィスなど、設置場所を選ばず快適な作業環境をサポート。
■耐荷重30kgで横幅を20〜30cmに無段階調整ができるCPUスタンド「100-CPU004」
