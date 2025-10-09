「シンプルコーデ好き」に“この1本”！【GU】大人の垢抜け！「優秀パンツ」

シンプルコーデも垢抜けそうな、大人にぴったりのパンツが【GU（ジーユー）】から登場！ 今回紹介するのは、一点投入で秋ムードを盛り上げてくれそうなコーデュロイ素材のパンツ。トレンド感のあるバレルシルエットで、コーデの鮮度をアップできるかも。ぜひワードローブに迎えてみて。

上品に秋ムードを演出するコーデュロイ素材

【GU】「コーデュロイバレルレッグイージーパンツ」\2,990（税込）

曲線を描くバレルシルエットが旬度を高め、シンプルコーデでもサマ見えが狙えるコーデュロイパンツ。ウエストは総ゴムで、楽に穿けそうなのが嬉しいポイントです。トップスをフロントインするなどして、ウエストのリボンを見せるのも可愛い予感。ブルー・ブラック・ナチュラル・ブラウンの4色展開で、どれも大人カジュアルに着こなしやすい。

グレーのセーターと合わせて上品カジュアルに

「見た目よりも薄手でごわつかず」「タック入りで程よくボリュームを抑え、すっきりとした印象に仕上がります」とスタッフさんも推す優秀パンツ。Vネックセーターを合わせたシンプルなワンツーでも、こなれた着こなしに。グレー × ナチュラルカラーの組み合わせを、ブラック小物が引き締めてくれます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M