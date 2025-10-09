キュッと結ぶだけでOK！【ZARA】40・50代のスタイルアップ見え「上品トップス」
秋冬のトレンドとして注目を集めているベルテッドシルエット。キュッと絞ればメリハリを付けることができ、スタイルアップを狙えそうです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、ミドル世代の着こなしに取り入れやすいベルト付きの上品トップスを紹介します。ワードローブの1軍になるかも。
上品な光沢感で洗練されたムードをまとえるシャツ
【ZARA】「ベルト付きサテンシャツ」\5,990（税込）
華奢なリボンベルトがアクセントにもなるシャツ。光沢のあるサテン素材で、上品な雰囲気をまとえそうです。首元がすっきりと見えるVネックデザインが抜け感をプラス。1枚でサマ見えが狙えるベルト付きのシャツは、即戦力になってくれるはず。
プラスワンで旬顔コーデに導くベルト付きカーディガン
【ZARA】「ベルト付きニットカーディガン」\8,590（税込）
チョコレートカラーが上品に秋ムードを演出。トレンド感のあるベルト付きのカーディガンは、ウエストマークすればスタイルアップが叶いそうです。深めのVネックで、インナーとのレイヤードも楽しめます。シンプルできれいめにもカジュアルにも振りやすく、秋コーデでヘビロテしたくなる予感。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M