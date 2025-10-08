53歳でスペインに単身留学し、その後も帰国せずに異国での暮らしを続けているRitaさん（56歳）。スペインでの3年間を経て、現在はジョージアの港町・バトゥミで「旅暮らし」を実践中。知らない土地で過ごすことに慣れてきたというRitaさんは「背中を押してくれるのは食事」と話します。ジョージア初心者のRitaさんが、独特のこってり感があるジョージア・バトゥミの食文化について教えてくれました。

知らない土地で背中を押してくれる「食事」

スペインでの留学を終え、今、ジョージアの黒海沿いの街・バトゥミで旅暮らしをしています。

【写真】ジョージアの国民食「ヒンカリ」

人生後半になってから、知らない土地に身をおくことに少しずつ慣れてきましたが、そんなとき必ず私の背中を押してくれるのが、「食事」です。

新しい街に着いてまず気になるのは、やっぱりその土地の食文化。どんなものを食べて、どんなふうに味わうのか。それは、その国の価値観や暮らしをまるごと映し出してくれるようにも感じます。

バトゥミがあるアジャラ地方は、黒海と山に囲まれた自然豊かなエリア。海の幸と山の恵みが共存したメニューを見かけます。

まだ現地の人と食事をするようなことはありませんが、何度か地元のレストランを体験して、いくつかの発見がありました。今回は、ジョージア初心者の私が感じた「食卓の第一印象」をお届けできればと思います。

こってり濃厚、でも滋味深いアジャラ地方の食

ジョージアのなかでも、アジャラ地方の料理には独特の“こってり感”があると言われています。 山岳地帯ならではの食材、牛やヒツジ、ヤギの乳を使ったチーズやバター、ヨーグルトが豊富。ニンニクもふんだんに使われ、どれも味がしっかりしています。地元の人にとっては、この濃厚食が日々のエネルギー源ともいえるのではないでしょうか。

また、果物やナッツ、ハーブを使った料理も多く、バランスの取れた食文化。トルコや中東文化の影響を受けたとされる香辛料や料理法も見られ、ちょっとスパイスの効いた料理が多いように感じます。地元産のアボカドや柑橘類もよく見かけ、季節の果物を使ったジャムやデザート、市場にははちみつも多種類売られていました。

食べごたえはしっかり。ほんのりピリッと。そしてどこかやさしさのある味。そんな印象を受けています。

存在感のあるパンにチーズと卵とバターたっぷりの「ハチャプリ」

ジョージア料理といえば、まず名前があがるのが「ハチャプリ」です。舟形のパンの真ん中に、チーズと卵、そしてとろけるようなバターがドンとのっていて、テーブルに出てきた瞬間からその存在感に圧倒されます。

もともとパンもチーズもバターも大好きな私にとっては、これはまさに“ごちそう中のごちそう”。外はこんがり、中はとろとろ。焼きたてをちぎって、チーズや卵にからめながら食べる瞬間がたまりません。

店舗によっては、1人用サイズと、みんなで取り分ける大きめサイズもあり、大皿で登場すると、「どう切る？」「だれから？」と、皆でワイワイしている姿を見かけます。

スープやメイン料理に添えられるのは、基本的にはパン。注文の際に必ず「パンつける？」と聞かれます。

ジョージアのパンは、見た目はフォカッチャ風で、どこかナンを分厚くしたような雰囲気。表面は香ばしく、中はもっちり。シンプルながら、料理との相性は抜群です。

うま味がぎゅっとつまった「ヒンカリ」

外食のなかでとくに印象深いのは、「ヒンカリ」です。見た目は、大きな小籠包のようで、本来は山岳地帯の郷土料理として生まれたそうですが、今では国民食のような存在で、全国で親しまれているようです。

たっぷりの肉汁がつまったヒンカリは、先をキュッと絞った独特の形。絞った部分を手でつかみ、ひと口ずつかじりながら、中の汁をこぼさないように食べる…これが基本の食べ方です。

この食べ方を、丁寧に教えてくれたのは、お店のスタッフ。違う店舗で2回食べましたが、毎回「外国の人はみんな汁をこぼしちゃうんだよ！」とスタッフがジェスチャー混じりに教えてくれました。

さらに驚いたのは、ヒンカリの“絞り口”、つまり皮の先端部分は食べずに残すのが作法なのだそう。なにも知らずに全部食べてしまった私は、隣のテーブルで地元の人が残しているのを見て、ハッとしました。

でも、そんな作法も忘れて食べきりたいくらい、うま味がじんわりと染み込み、味わい深い料理です。

見た目も味わいも、どこか愛くるしいヒンカリ

おみやげ店をのぞくと、ヒンカリ型のマグネットや置物、バッグに靴下の柄まで、あらゆるところに登場しています。

まるで、ジョージア中がこの小さな“包みもの”を大切に守っているような、そんなヒンカリ愛が伝わってきます。

“食べること”はイベント、時間をともに過ごす喜び

ジョージアでは、テラス席のあるレストランやカフェが多く、外の空気を感じながら、ゆったり食事を楽しむ人たちの姿が印象的です。

よく目にするのは、フォークは置いて会話に夢中になっているグループ。笑顔と笑い声が響くテラス席や店内は、ちょっとした宴のような賑やかさがあります。

テーブルには何皿もの料理が並び、食べるペースもゆっくり。各レストランのメニューは、3〜4人でシェアするのが前提のサイズ感があります。近くのテーブルにいた3人組は、3種類の大皿を囲みながら、楽しそうに取り分け合っていました。

私がオーダー時に、「これ大きいよね…？」と困った顔をしていると、「半分にしようか？」とお店側から声をかけてくれました。それでも1人分としては、十分すぎるボリューム。ジョージアでは、“しっかり食べる”こともまた、大切な文化なのだと実感します。

とはいえ、私の知識はいまのところ、外食を通じた“観察”に過ぎません。ネットで調べたり、過去に滞在された方の情報を参考にしながら、まねっこしつつ「暮らしの味」を探しているところです。

まだほんの入り口に立ったばかりですが、今まで食べたものはどの味も、私にとっては外れのないおいしさを感じています。

スマホの地図アプリには、「行ってみたい」マークが、増えるばかり。これから出合う新しい食文化や味との時間を、楽しみに過ごしていきたいと思います。