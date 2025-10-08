【左派に浸食されたドイツの惨状】年金も医療も崩壊寸前のドイツで税金が「働く気のない外国人」に流れる異常な実態

ドイツの国庫は火の車

日本では高市早苗氏が、“常に進歩を目指す保守政党”としての自民党の復活を言挙げし、見事に総裁となった。日本は極右化して終わりだなどと嘆く声もあるようだが、左派が台頭し過ぎて行き詰まったドイツの惨状を改めて知ってほしい。

メルツ首相によれば、ドイツの国庫は火の車。だから国民は財布の紐を引き締めよ！ 倹約しろ！ さもなくば年金も医療保険も介護保険もすべて壊れてしまう！ つまり、首相自ら、近い将来の税負担の引き上げ、および福祉の縮小を匂わせたわけだ。

ところが、政府で税金のばら撒きを司っているバース労働相（社民党共同党首・女性）は、社民党青年部の総会でこのメルツ氏の発言を取り上げ、「Bullshit」と罵った（注・社民党は政府の連立与党）。社民党は、貧しい人のいない社会こそ国家のあるべき姿だと思っており、福祉の縮小など許せない。

もちろん、「Bullshit」は国会議員が使う言葉としては品がなさすぎるし（これにあたるドイツ語はさすがに使えなかったようだが）、閣僚が首相に投げかける言葉でもないが、とはいえ、現政権の力関係をよく表している。つまり、この社民党に、メルツ首相はずっと鼻面を引きずり回されているのだ。

社民党は常に大きな政府を望んでおり、ばら撒くお金を大量に必要とするため、口では節約と言いつつも、現実には莫大な借金さえも躊躇しない。そして、次第に金持ちからお金を取り上げ、政府が自由に使えるお金を増やせば、多くの問題が解決できると信じている。つまり、社会主義国家への移行だ。ただ、社会主義の計画経済下では、大抵人気のない商品しか生産されず、おまけに皆が貧乏になる可能性が高いことは考えない。

いずれにせよ、メルツ首相はあっという間に健全財政という自らの公約を打ち捨て、社民党のいうなりに、未曾有の借金のできる体制を作った。しかし、今も国の財政は大赤字のままだ。

つまり、Bullshitであろうが、なかろうが、年金や医療はどんどん切り詰められているのが現実で、しかも国民は、休日を少なくしてもっと働けと発破をかけられている（フランスとまるで同じ）。ところが、肝心の政治家は皆、自分たちは別だと思っているようなのだ。

2376万円の美容代を経費として計上

最近、AfD（「ドイツのための選択肢」党）が政府の支出をしっかり監視していることもあり、これまで思ってもみなかったような情報がどんどん国民の耳に入るようになってきた。例えば政治家の美容代。

それによれば、ドイツ連邦始まって以来の美容代出費チャンピオンは、前ショルツ政権のベアボック外相（緑の党・現在45歳・女性）で、2021年12月に就任し、翌22年だけで13万6552ユーロ（現行レートで換算すると2376万円）の美容代を経費として計上した。支払うのはもちろん国民だ。

13万6552ユーロのうちで一番大きいポジションは、ベアボック氏専属の美容師の月給8925ユーロ（155万円）。美容師は出張、外遊にも必ず同行するので、その交通費や宿泊費もバカにならなかった。それにしても、自分の美容代を税金から1年で2376万円も調達して何とも思わない神経というのが、私には全く理解できない。

さて、今年の5月に始まったメルツ政権で、誰がベアボック氏の座を引き継いだかというと、ライヒェ経済相(キリスト教民主同盟・52歳・女性)で、就任後の3ヶ月間で使った美容費が1万9265ユーロ（335万円）。氏にも大きな黒いバッグを持った専属の美容師が影のように付き添っていて、この美容師の手を経ないうちは、カメラマンは一枚の写真も撮らせてもらえないという。確かにベアボック氏もライヒェ氏も、就任後、美貌に磨きがかかったが、ただ、それが大臣の職務に必要な公費なのか？

そしてメルツ政権で、美容代の2番手はというと、なんと、メルツ首相（キリスト教民主同盟・11月で70歳）だそうだ。就任以来、1万2501ユーロ（217万円）がメイキャップや理髪師に費やされた。ただ、私見ではあるが、美容効果は前述の女性陣には遠く及ばない。こちらは間違いなく税金の無駄遣いだと断言したい。

税金の“ばらまき”問題

ドイツの国会議員（下院）の数は、中国の3000人に次いでおそらく世界2位。前ショルツ政権では736だったのが、現在、ようやく650名に減ったが（日本の衆議院議員は465人）、議員にかかる経費はなぜか減らない。それどころか7月、国民がインフレで困窮している中、国会議員は2ヶ月の夏の休暇に入る前に、自分たちの給料の値上げだけはしっかりと可決した。

そして、9月、ようやく政治が始動した途端、メルツ氏は、「国民は文句ばかり言うな」と説教した。メルツ氏は、自家用飛行機を自分で操縦するのが好きな大富豪なので、すでに庶民の生活がわからなくなっているらしい。

ただ、美容費などはまだ可愛いほうだ。ショルツ社民党政権が23年に導入した市民金は、生活保護と失業手当が合体したような福祉制度だが、これは、就業が可能かどうかは問われず、働いていない人、あるいは働いても収入が低い人は、申請すれば誰でもとりあえず貰えるため、現在、受給者が550万人。市民金の総コストは初年が429億ユーロで、24年が469億ユーロだった。

ただ、受給者のほぼ半数が外国人（一番多いのがウクライナ人）。しかも、受給者の7割である400万人が就業可能者な人たちだそうだ。また、受給者には、難民と認められなかったり、あるいは犯罪を犯したりして、本来なら国外に退去しなければならない人も含まれているというから呆れる。

最近、さらに呆れたのは、この市民金を悪用しているルーマニアの犯罪組織が摘発されたことだ。ルーマニアはEU加盟国なので、ルーマニア人は自由にドイツに入って、住んだり働いたりできる。そこで、廃墟のようなフラットに大勢で住民登録して、故意に低賃金労働に従事し、それでは不十分として市民金を受給するのだ。市民金受給者は家賃や光熱費の補助も受けられる。ただ、支給されたお金の大半は、大抵そのまま母国に送金されるという。ルーマニアの平均収入は、ドイツの3分の1だ。

それにしても、社会保障費を一度も払い込んだことのない人たち（それどころか犯罪者まで！）を大量に養うのだから、ドイツの政治家は余程の太っ腹だ。巷には、一生懸命働いて、高い家賃、高い税金、高い社会保障費を払っているドイツ人や外国人が大勢いるというのに、その人たちが収めた税金が、何もしない人たちに湯水のように配られているわけだ。

また、国民の税金は、官僚機構のジャングルの中にも消えていく。メルケル政権で始まった公務員の増加は、社民党のショルツ政権で佳境に達した。すでに4度も官僚主義を軽減するための法律が作られたが、公務員、特に高級官僚の数がどんどん増えた。しかも、一番、増加率が高かったのが首相府だった。

25年5月から政権を担当しているメルツ政権も、同じく官僚機構の簡素化を掲げ、「デジタル・国家近代化省」を新設した。しかし、官僚は減らず、規則がさらに増えている。

自分のものでないお金は寛大に使えることは、誰しも一度ならず経験しているはずだが、税金が公務員にとって寛大に使えるお金だとすれば、これは大問題だ。しかし、今、起こっている現象は、まさにそれとしか思えない。

途上国に多額の援助金

ドイツは途上国への開発援助も寛大で、ショルツ政権は昨年、60億ユーロを世界中の気候保護プロジェクトに費やした（「ディ・ツァイト」紙）。貧しい国の自然環境を守るため、ドイツがパリ協定締結の際に自ら設定した目標だという。

ただ、それが昨年になって問題化したのは、プロジェクトの中身が明らかになったからだ。例えば、ペルーのリマに作られた114kmのサイクリング道。しかし、ペルーでは、CO2削減のために自動車をやめて自転車に乗ろうという人はあまりいない。どちらかというと、これから是非とも自動車に乗りたい人の方が多いので、せっかくの高価なサイクリング道も無用の長物らしい。

その他、ベアボック外相は、フェミニスト外交という虹色の旗を掲げて、アフリカ諸国でジェンダー教育を広めるために多額の援助金をつぎ込んだ。しかし、これらの国々が必要としているものは、まずはインフラであり、仕事であって、ジェンダーやらLGBTではないだろう。なお、今では、これらの援助活動に多くの左翼NGOが投入されて、政府の援助金が、彼らの資金源となっていることもわかっている。

しかし、現メルツ政権はそれを引き継ぎ、抜本的な改革はなされていない。それどころか開発援助省と環境省の大臣ら（どちらも社民党）は、「困難な時期であっても、ドイツは南半球の国々に寄り添う」と、胸を張っている。

本日は、政府に纏わるさまざまな無駄を書き出してみたが、国民の間では、特に市民金についての不満が急激に膨張してきている。不正受給を防ぐための法律を整備することが、なぜ、それほど難しいのか。誰がそれを阻止しているのか。

また、多額の借金が、インフラ整備などで自国民に還元されるならまだしも、なぜ、結果的に自国民を貧しくする方向に使われるのか、すべては謎である。

日本でも税金の無駄遣いは常に話題になり、しかし、そのたびにウヤムヤになってしまう。力のあるメディアがこれらを積極的に取り上げ、国民の関心が高まることを、私は望んでいる。

そのためにも、今後の高市氏の政治力と、数多の妨害を振り払うタフさに、大いに期待するところだ。

