「だるい」「疲れが取れない」……長引く不調の原因は「腸疲れ」かも？ チェックリスト・対策法
夏の終わりに「なんとなく体が重い」「疲れが取れない」「気分が落ち込む」──そのような不調を感じていませんか？ その原因は「腸疲れ」かもしれません。
実は腸の働きは、食べ物を消化・吸収するだけではありません。免疫やストレス応答、メンタルバランスまで司る重要な器官で、「第2の脳」とも呼ばれます。
夏の間は、冷たい飲み物の取り過ぎや冷房の冷え、夏休みなどの不規則な生活で、腸にじわじわとダメージが蓄積するケースが少なくありません。
・食欲がわかず、食後におなかが張る
・便秘や下痢が続いている
・朝スッキリ起きられず日中もだるい
・肌荒れやニキビが増えた
・夏の疲れが抜けず、イライラしやすい
これらの不調は全て、「腸疲れ」が関係している可能性があります。
腸の働きは、脳の支配下にある自律神経でコントロールされていますが、逆に腸から脳に影響を与えるホルモンや神経伝達物質も存在するのです。
例えば一般的に「幸せホルモン」として知られるセロトニンの大部分は腸で生成されるため、腸内環境が乱れると、不安や抑うつの症状につながる可能性があります。
さらに腸で作られるSOD（スーパーオキシドディスムターゼ）という酵素は、疲れの原因となる活性酸素を除去する働きもあります。つまり腸の状態が悪いと、活性酸素が除去されにくくなり、疲労が蓄積しやすくなるのです。
夏は暑さ・室内外の寒暖差、脱水、睡眠不足などで自律神経も乱れやすく、全身的なだるさ・倦怠感が蓄積しやすい季節です。いわゆる「夏バテ」の状態ですが、このタイミングで腸の機能が低下すると、免疫や疲労感に大きな影響を及ぼします。
夏バテと腸疲れは、それぞれ異なるメカニズムで起こる不調ですが、結果として、夏バテと腸疲れを併発した状態になってしまうのです。
自律神経が乱れて冷たいものばかり欲しくなる→腸が冷え、腸の機能が低下する→免疫力が落ちて、体調不良が続く……という悪循環に陥っている可能性もあるため、注意が必要です。
■「発酵食品」を味方につける
ヨーグルト、納豆、味噌などプロバイオティクスを含む発酵食品は、腸内環境を整える強い味方です。特に食物繊維と一緒に取ることで、腸内細菌のバランスが整いやすくなります。
■睡眠の質を上げる
腸の働きは自律神経と深く関係しています。睡眠不足や夜更かしは腸にとってもストレスになるため、少なくとも6時間以上、可能なら7〜8時間を目標にしっかり休みましょう。腸の回復にもつながります。
■軽い運動を取り入れる
ウオーキングやストレッチなどの軽い運動で、腸のぜん動運動を活性化しましょう。血流もよくなり、体全体の代謝も向上します。
特に、夏の終わりは腸がもっともダメージを蓄積しやすい時期。日々の小さなケアの積み重ねが、疲れにくく、回復しやすい体づくりにつながります。
腸内にどのような菌が多いか、善玉菌と悪玉菌のバランスはどうか、炎症の傾向はないかといった「腸の個性」が可視化できるため、自分に合った食事や生活習慣の改善ポイントを知る手がかりになります。
慢性的な不調や便通異常がある場合は、医療機関での血液検査や超音波検査、大腸内視鏡などの精密検査が推奨されるケースもあります。その場合は自己判断せず、受診をするようにしましょう。
腸の状態はふだん目に見えないからこそ、データで確認することが予防の第一歩です。
夏の疲れをしっかりリセットし、不調を繰り返さないためにも、一度「いまの腸の状態」を確認してみるのも、戦略的予防の1つとしておすすめです。
▼中田 航太郎プロフィール
予防医療専門家として活動する起業家医師。「後悔のない人生」をモットーに、戦略的な健康経営と個別化された予防医療サービス『Wellness』を提供。様々な媒体で幅広く情報を発信をしながら、人々が自分らしく生きるための健康をサポートしている。
(文:中田 航太郎（医師・起業家）)
