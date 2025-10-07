今年のトレンドは“赤”なんです！【ROPÉ PICNIC】大人の差し色に♡「新作トップス」

今季のトレンドカラーのひとつとして外せないのが「赤」。2025-26秋冬コレクションのランウェイでも注目を集めたエネルギッシュな色は、コーデに一点プラスするだけで華やかさと今年らしさを添えてくれるはず。そんな赤を取り入れるなら、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の新作をチェック。大人が取り入れやすい「トップス」を厳選してご紹介します。ぜひコーデの差し色に、赤のトップスを取り入れてみて。

メタルボタンが映えるニットカーディガン

【ROPÉ PICNIC】「ミラノリブニットカーディガン」＜レッド＞\5,489（税込）

体のラインを拾いすぎず程よい厚みのある素材のカーディガンは、きちんと見えが叶いそう。エンブレム柄のメタルボタンと胸ポケットが、高見えしそうです。ボタンを外せば羽織りとしても着られ、着回し力も◎ ジャケットライクに着こなして、キリリと大人らしいコーデに仕上げてみて。

ベージュスカートも地味見えせず華やかに

エンブレムボタンがアクセントの赤カーデを主役に、レザー調素材のベージュスカートでトレンド感満載のコーデ。端正なシルエットのカーディガンは赤を選んでも重たく見えず、黒小物で引き締めればお仕事にも対応できるきれいめな着こなしに。赤が映えることで顔まわりも明るく見え、シーズンムードを満喫できそうです。

シンプルながら細部にこだわりが光るプルオーバー

【ROPÉ PICNIC】「ミラノリブニットプルオーバー」＜レッド＞\5,489（税込）

ボクシーシルエットで、リラクシーに着られそうなプルオーバー。袖口にはフェイクスリットとメタルボタンがあしらわれ、シンプルなデザインにアクセントを添えています。シャツやカットソーを重ねてレイヤードを楽しむのもよし、1枚で着てワンツーコーデにしてもgood。赤を選ぶことで、シンプルコーデをグッと旬顔にしてくれるはず。

グレーパンツ合わせで大人のオフィスコーデに

スタッフさんも「簡単オシャレが楽しめるので今季おすすめカラー」と推している、赤のニットプルオーバー。「派手に見えないか心配……」という人は、スタッフさんのようにハンサムなグレーパンツを合わせ、レディなムードを程よく引き算するといいかも。赤が程よく映え、ワンツーコーデでも手抜き感のない印象的なスタイリングに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K