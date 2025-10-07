フィリーズは2連敗で崖っぷち

【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）

崖っぷちで地元メディアも諦めムードだ。フィリーズは6日（日本時間7日）、ドジャースとの地区シリーズ第2戦に敗れ、2連敗を喫した。首位打者のトレイ・ターナー内野手、本塁打王のカイル・シュワーバー外野手、MVP2度を誇るブライス・ハーパー内野手を1〜3番に置いたが、大不振。地元紙「フィラデルフィア・インクワイアラー」も落胆していた。

第1戦は大谷翔平投手と対戦したが、安打はハーパーのみ。2日目も左腕スネルに苦戦し、ターナー以外無安打に終わった。2試合でターナー、ハーパーは打率1割台、シュワーバーに限っては未だ安打なしと自慢の打線が苦しんでいる。

地元紙「フィラデルフィア・インクワイアラー」は「フィリーズ、10億ドル打線が再び沈黙し、崖っぷちに」と見出しでチーム状況を批判した。上記の3人の他にJT・リアルミュート捕手、ニック・カステヤノス外野手の契約の総額を足すと9億2700万ドル（約1393億8400万円）になることについて言及した。

「9億2700万ドル（約1400億円）の主力5人が、ドジャースとの地区シリーズで本塁打0、13三振。2連敗でシリーズ0勝2敗となっている。もう1敗すれば、チーム解体の可能性もある」とコメント。首脳陣の進退についても言及した。

あと1敗で終戦する中、8日（日本時間9日）に場所をロサンゼルスに移して戦う。対するは山本由伸投手。同メディアは「ドジャースはナ・リーグ最強の打線だ。そしてフィリーズが次に相手にするのは、ポストシーズン通算5先発で3勝0敗としている2年目の天才であるヨシノブ・ヤマモト」「終わったのか？ このシリーズ：ほぼ確実に終わりを迎える」と断罪していた。（Full-Count編集部）