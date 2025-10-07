今が旬のナスは、皮もやわらかく、そのまま調理してもおいしくいただけます。皮ごと食べるともっと栄養満点。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、ナスの魅力を引き立てる、ご飯がすすむ絶品おかずのレシピをご紹介いただきました。フライパンで手軽につくれて、ナスのトロトロ食感が楽しめます。

トロトロ！ご飯がすすむナス南蛮

今の時期のナスは皮がやわらかいため、皮ごと食べるのがおすすめ。栄養も余すことなく摂取できますよ。

【写真】片栗粉をつけて、揚げ焼きに

●ナス南蛮

【材料（つくりやすい量）】

ナス 2〜3本

片栗粉 大さじ1〜2

大葉 好きなだけ

A［酢大さじ1と1／2 しょうゆ大さじ1と1／2 はちみつ or 砂糖大さじ1と1／2］



【つくり方】

（1） ナスを乱切りにし、5分ほど水にさらす。

（2） ナスの水気をしっかりふき取り、ビニール袋に入れて片栗粉をまぶす。

（3） フライパンに油を熱し、トロッとするまで揚げ焼きにする。

（4） Aを混ぜ合わせてフライパンに追加し、よく絡ませる。

（5） 火を止めて千切りにした大葉を追加し、サッと絡めたら完成！

※ つくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう