トロトロが最高！「ナス南蛮」の簡単レシピ。皮ごと食べて栄養も逃さない
今が旬のナスは、皮もやわらかく、そのまま調理してもおいしくいただけます。皮ごと食べるともっと栄養満点。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、ナスの魅力を引き立てる、ご飯がすすむ絶品おかずのレシピをご紹介いただきました。フライパンで手軽につくれて、ナスのトロトロ食感が楽しめます。
トロトロ！ご飯がすすむナス南蛮
今の時期のナスは皮がやわらかいため、皮ごと食べるのがおすすめ。栄養も余すことなく摂取できますよ。
●ナス南蛮
【材料（つくりやすい量）】
ナス 2〜3本
片栗粉 大さじ1〜2
大葉 好きなだけ
A［酢大さじ1と1／2 しょうゆ大さじ1と1／2 はちみつ or 砂糖大さじ1と1／2］
【つくり方】
（1） ナスを乱切りにし、5分ほど水にさらす。
（2） ナスの水気をしっかりふき取り、ビニール袋に入れて片栗粉をまぶす。
（3） フライパンに油を熱し、トロッとするまで揚げ焼きにする。
（4） Aを混ぜ合わせてフライパンに追加し、よく絡ませる。
（5） 火を止めて千切りにした大葉を追加し、サッと絡めたら完成！
※ つくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう