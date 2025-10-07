アレックス・ガーランドとレイ・メンドーサが共同監督を務めたA24製作映画『Warfare（原題）』が、『ウォーフェア 戦地最前線』の邦題で2026年1月16日に公開されることが決定した。

参考：『シビル・ウォー』はなぜ多くの観客に受け入れられたのか アメリカの悲劇的な姿を追体験

本作は、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で監督を務めたガーランドと、軍事アドバイザーを務めたメンドーサが共同で脚本・監督を務めた戦争映画。メンドーサが所属していた米軍特殊部隊での実体験を基に、同胞の兵士たちにも徹底した聞き取りを行い、脚本を執筆した。

メンドーサ本人役を『レザベーション・ドッグス』などのディファラオ・ウン＝ア＝タイが演じたほか、デトロイト』のウィル・ポールター、『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』のジョセフ・クイン、『SHOGUN 将軍』のコズモ・ジャーヴィス、『メイ・ディセンバー ゆれる真実』のチャールズ・メルトンらが共演に名を連ねた。

舞台は2006年。アメリカ軍特殊部隊8名の小隊は、イラクの危険地帯・ラマディで、アルカイダ幹部の監視と狙撃の任務に就いていた。ところが、想定よりも早く事態を察知した敵兵が先制攻撃を仕掛け、市街で突如全面衝突が始まる。退路もなく敵兵に完全包囲される中、重傷者が続出。部隊の指揮をとることを諦める者、本部との通信を断つ者、悲鳴を上げる者……負傷した仲間をひきずり放心状態の隊員たちに、さらなる銃弾が降り注ぐ。小隊は逃げ場のないウォーフェア（＝戦闘）からいかにして脱出するのか。

あわせて公開された特報映像では、メンドーサ（ディファラオ・ウン＝ア＝タイ）が所属していた小隊が、アルカイダにより360度包囲され、轟音に満ちた壮絶な戦場に閉じ込められる様子が捉えられている。爆音と銃撃、血と煙に覆われ、地獄と化した現場。「生きて帰るぞ！」隊員たちの叫び声が飛び交うなか、果たして彼らは全員で脱出することができるのか。

また、爆撃前の緊張感と爆撃後の混乱が切り取られ、対になっている2種のビジュアルも公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）