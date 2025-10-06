17.3インチまでの大型モバイルモニター・タブレットに対応するスタンド
サンワサプライ株式会社は、17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応した卓上スタンド「PDA-STN83BK（伸縮タイプ）」「PDA-STN84BK（3関節アームタイプ）」「PDA-STN85BK（クランプタイプ）」を発売した。利用シーンや設置場所に合わせて、上下伸縮アームスタンド・3関節アームスタンド・クランプ式3関節アームホルダーの3タイプから選択できる。自由な高さ・角度調整、縦横回転に対応する。
■モバイルモニターに最適なスタンド
17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応したスタンド。PDA-STN83BKは伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できる。PDA-STN84BKとPDA-STN85BKは多関節アームによりモバイルモニターの位置を自由に調節でき、使いやすい位置にセットできる。
■画面の高さ調整・角度調整・回転が可能な「PDA-STN83BK」
伸縮アームでお好みの高さに調節できる。ホルダー部はボールジョイント構造で360度回転できるので、上下左右の角度調節に対応し、縦向きでも横向きでも使用可能だ。また、台座裏面にはスタンド背面へ配線できるケーブルホールと六角レンチの紛失を防ぐことができる収納部分がある。
■自由自在に位置を調整できる3関節アーム「PDA-STN84BK」
3関節アームでお好みの位置に調節できます。ホルダー部はボールジョイント構造で360度回転できるので、上下左右の角度調節に対応し、縦向きでも横向きでも使用可能だ。また、台座部分にはペンを置ける便利な凹みが付いており、裏面には六角レンチの収納部分があるので、紛失を防ぐことができる。
■省スペースに設置できるクランプ式3関節アームホルダー「PDA-STN85BK」
クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができる。3関節アームでお好みの位置に調節できる。ホルダー部は360度回転でき、上下左右の角度調節に対応するので、縦向きでも横向きでも使用可能だ。
■様々なサイズに対応
ホルダーは幅185〜270mm、厚み16mm以下の機器に対応している。17.3インチまでのモバイルモニター、タブレットなどを挟むことができる。
■キズ防止ゴムパッド付き
設置機器やデスクに当たる部分には、キズ防止ゴムパッドが付いている。
■卓上スタンド「PDA-STN83BK（伸縮タイプ）」
