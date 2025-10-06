ミニチュアシュナウザーのじじちゃんが、家の中で突然飼い主さんのほうへ近づいてきました。その後、カメラを向けた飼い主さんに向けて…「クシュン！」

19万5000回以上再生されたじじちゃんの行動に視聴者からは「わざわざこっち来てやんないでwww」「お耳ぷるんぷるんで可愛いね、こっち来ないでね」など多数のツッコミコメントが寄せられ、笑いの渦を巻き起こしました。

【動画：くしゃみをしそうな犬→『なぜか近づいてきた』と思ったら…迷惑すぎる『まさかの行動』】

いつもの…クセ？

TikTokアカウント「@jiji120323」に投稿されたのは、飼い主さんが捉えたじじちゃんのあるクセ（？）でした。

カメラを構えた飼い主さんのほうへ、ズンズンと近づいてくるじじちゃん。なんだか落ち着かない表情で、顔のどこかが痒いような素振りを見せます。

飼い主さんのすぐ目の前まで来ると、大きく振りかぶって…「クシュン！」と、大きなくしゃみをしてしまいました。

もちろん、人間ではないのでくしゃみを手で防ぐこともなく、放たれたくしゃみはモロに飼い主さんへ降りかかります。

一発では終わりません

一発目の大きなくしゃみが終わった後、落ち着くかと思いきや、何度もくしゃみを繰り返すじじちゃん。

毎度、大ぶりな溜めをしてから飼い主さんに向けて思い切りくしゃみを放ちます。

結局、この日は3回連続でくしゃみをし、やっと落ち着いた様子。鼻がムズムズしたのか、わざとなのか、面白がる飼い主さんを見越して、披露してくれているのか…謎は深まるばかりです。

多くの共感

視聴者からは「うちの子と一緒ですwww」「我が家の犬もやります。なんなんだ？」など、共感のコメントも複数寄せられました。

ちなみに犬がくしゃみをする理由はさまざまですが、単純に鼻が痒かったり、強いニオイを感じたりして反射的にする他、カーミングシグナルとしてのくしゃみがあります。

良いストレス、悪いストレスを感じたとき、自分や相手を落ち着かせるためにくしゃみをすることもあるので、よく観察してみると面白いかもしれません。

※異常なくしゃみや出血が伴う場合は、病院を受診してください。

一連のじじちゃんの様子に視聴者からは「溜めてんの可愛すぎるww」「わんこのくしゃみなら許す！」などのコメントが多数寄せられています。

TikTokアカウント「@jiji120323」では、じじちゃんの健やかでちょっと面白い日々の様子を発信中。見ればクスっと笑える、じじちゃんの愉快な日常に癒されたい方は、ぜひアカウントをチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTok「じじ」さま

執筆：かもい

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。