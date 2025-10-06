¡Ö³Ø¹»¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡¢¿¦¾ì¤Î°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹½¸
¿Í´Ö¤Ï³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢½¸ÃÄÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤äÎÑÍý´Ñ¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£Ã»¤¯¤Æ¤â9Ç¯¡¢Ä¹¤±¤ì¤Ð½½¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤ÇÍ¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¥ë¡¼¥ë¡×¤ËÇû¤é¤ì¡¢¼Ò²ñ¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëLeading Sapiens¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤Ï½ã¿è¤Ê¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤À¤±¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÉ½¸þ¤¤ÎÏÃ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ï¡ÖÏÄ¤ó¤À¿´Íý¡×¡ÖÉÔ´°Á´¤Ê°Õ»×·èÄê¡×¡ÖÍø³²¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡×¤Ê¤É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£Leading Sapiens¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÉÔ¾òÍý¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÁÈ¿¥Åª¶ò¤«¤µ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÁÈ¿¥Åª¶ò¤«¤µ¡×¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î10¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡1¡§É¬Í×¤Ê¤é°°Õ¤Ç¤Ê¤¯¶ò¤«¤µ¤òÀÕ¤á¤ë
»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼ÒÆâÀ¯¼£¡×¤ä¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¶ò¤«¤µ¡¦ÂÆÀ¡¦°¤¤¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¦½¸ÃæÎÏ¤Î·çÇ¡¡¦Ç§¼±¤Î¥º¥ì¤Ê¤É¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤ÈLeading Sapiens¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤¬°°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶ò¤«¤Ç¤¢¤ë¤È²¾Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤ß¡¢Èï³²¼Ô°Õ¼±¤äÈï³²ÌÑÁÛ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤ÈLeading Sapiens¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÁªÂò»è¤ä¼çÂÎÀ¤â»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
°°Õ¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎä¾ÐÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ò¤«¤µ¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤È¹¥´ñ¿´¤òÊÝ¤Æ¤ë¤ÈLeading Sapiens¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ÅÁÈ¤ß¤ÎÎ¢Â¦¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÁí¹ç¤·¤Æ¡¢Leading Sapiens¤Ï¡ÖÃ¯¤â¼«Ê¬¤ò¡Ø´Ù¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø½µËö¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾Íµ¤È¹¥´ñ¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡2¡§ÁÈ¿¥¤Ï·è¤·¤Æ¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
´ÉÍý¿¦¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï¼ÂÎÏ¼çµÁ¤À¡×¤È¸À¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Í¡×¤¬É¬¤º¤·¤â¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢Êó¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤è¤ê¤â¡Ö¸¢ÎÏ¤È¤Îµ÷Î¥¡×¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡Ö°õ¾Ý¡×¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÍÍÑÀ¡×¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤¬ÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®²Ì¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¤ÈLeading Sapiens¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¥½¨¤Ê¤é¼«Á³¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸í²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤ËÀ®²Ì¤Ï²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤äÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÎÏ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÉñÂæ¡×¤È¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼«¸ÊÀëÅÁ¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¯¡ÖÀ®²Ì¤òÆÏ¤±¤ëÊýË¡¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÎ®ÄÌÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈLeading Sapiens¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡3¡§Ç§¼±(°õ¾Ý)¤ÏÀ®²Ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×
³Ø¹»¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬Æ±¤¸´ð½à¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Õ¥§¥¢¤µ¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ§¼±(°õ¾Ý)¡×¥¤¥³¡¼¥ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼Â¤Ï»¨¤Ë¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤À¤±¤ÇË»¤·¤¤¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼«Ê¬¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¡¢°õ¾Ý¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÁàºî¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À®²Ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈLeading Sapiens¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Ê¤·¤¿»Å»ö¤¬¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ë»Å»ö¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡ÖËÝÌõ¡×¤·¡¢¡ÖÊª¸ì¡×¤ä¡Ö²ò¼á¡×¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÂÕ¤ì¤Ð¡¢Â¾¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É¬¤º¤·¤âÀµ³Î¡¦¹¥°ÕÅª¤Ë¼«¿È¤Î»Å»ö¤¬²ò¼á¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡4¡§¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê¸øÀµ¡×¤Î¤¿¤á¤ËÌµÂÌ¤ËÀï¤ï¤Ê¤¤
É½ÌÌ¾å¡¢ÁÈ¿¥¤ÏKPI¤äOKR¤Ê¤É¤Î¿ôÃÍ¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¡ÖµÒ´ÑÀ¡×¤òÃ´ÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤«¡×¡ÖÃ¯¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ê¤É¡¢Èó¸ø¼°¤ÊÉ¾È½¤ä¿Í¤Å¤Æ¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö²ÁÃÍÊª¸ì¡×¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤Ë¤è¤êÍýÍ³ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ÈÅÜ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¢¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ç´ÑÅª¤Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¡×¤òÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤ò¿®Íê¤·¡¢¤Ê¤¼¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ä¡Ö²¿¤òÀïÎ¬Åª¤È¸«¤Ê¤·¡¢²¿¤òÀï½ÑÅª¤È¸«¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
Leading Sapiens¤Ï¡Ö¼ç´ÑÀ¤Ï¡ØÅ¨¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡5¡§¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤Î¤«¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬°¤±¤ì¤ÐÌµ°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎµÕ¤Ç¡¢Ãæ¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤â°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡ÖÀè¸«¤ÎÌÀ¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡×¡ÖÃ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡×¸À¤¦¤«¤Ç¤¹¡£Ç´¤ê¶¯¤µ¤âÂçÀÚ¤Ç¡¢¡Ö°ìÅÙ¤¤ê¡×¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ï¡Ö°ì·âÉ¬»¦¤ÎÄÅÇÈ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤âÇÈ¤¬ÂÇ¤Á´ó¤»¤Æ´ß¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê·Á¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸å¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈLeading Sapiens¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡6¡§¼«Ê¬¤ÈÁê¼ê¤Î´ð½à¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ëµ¤ÉÕ¤¯
Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¥ë¡¼¥ë¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¡ÖÃæ¿È¡×¤ä¡Ö¹×¸¥¡×½Å»ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¸«¤»Êý¡×¤ä¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤Î»Å»ö¤Ç¤â¡ÖÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤ò¡ØÀïÎ¬Åª¡Ù¤Ë¸«¤»¤ë¿Í¡×¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¿Í¡×¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¡Ö¼ÒÆâÀ¯¼£¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¸Â¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ËËÜµ¤¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÆ°¤¯¸½¼Â¡×¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¸øÊ¿¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢ÉÔ¶Ñ¹Õ¤òÁÛÄê¤·¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¡ÖÎÑÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼õÆ°Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎ¬Åª·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈLeading Sapiens¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡7¡§½ÐÀ¤¤¹¤ë¤Û¤ÉÃÏ°Ì¤Ï¶¹¤Þ¤ê¡¢Û£Ëæ¤µ¤¬Áý¤¹
ÁÈ¿¥¤Ç¹â¤¤ÃÏ°Ì¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Û£Ëæ¤Ç¼ç´ÑÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°Ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬¡ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤âÉÔÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´¤ÆÀµ¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¾º¿Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÇ½ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤ÎÈÝÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹½Â¤¾å¤ÎÉ¬Á³¡×¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤é¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤³¤½Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë½¬´·¤¬¡¢¡ÖÄ¹´üÀï¡×¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ï¡Ö¹â¤¤¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂÑÀ¡×¤Ç¤¹¡£ÄÄÉå¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈLeading Sapiens¤Ï¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡8¡§¤É¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¤«¼«³Ð¤¹¤ë
ÁÈ¿¥¤Ç¤ÏÃ±°ì¤Î¥²¡¼¥à¤À¤±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¥²¡¼¥à¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¿®Íê¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã»´üÅª¤ÊÃíÌÜ¤äÇ§ÃÎÅÙ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤íÌµ¼«³Ð¤ËÂ¾¿Í¤Î¥²¡¼¥à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ´í¸±¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤Î´ð½à¤Ç¶¥Áè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤Ìò³ä¤ä¾º¿Ê¤òÄÉ¤Ã¤ÆÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤É¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤Ë¤»¤è¡¢Á±¤·°¤·´Þ¤á¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»ýÂ³Åª²ÁÃÍ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤¹¤°¤ËÌÜÎ©¤Ä¼ÂÀÓ¤ä¾Î¹æ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÆ»¤ò¡ÖÊâ¤¯¤«¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡9¡§¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë
´Ø¿´¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â±Æ¶Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¾ÃÌ×¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Î¤â¤È¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï³°ÅªÍ×°ø¤ÇÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¶þ¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤¬Áàºî¡¦±Æ¶Á¤Ç¤¤ë¥¾¡¼¥ó¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢»×¤¦°Ê¾å¤Ë¡ÖÊ¬»¶¤µ¤ì¤¿±Æ¶ÁÎÏ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ë±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î±Æ¶ÁÈÏ°Ï¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°Ì¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë°ÕµÁ¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡10¡§¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¤ò»ý¤Ä
»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï»ñ»º¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¼±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢Àß·×¤Ç¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥É¾²Á¤À¤±¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´ðÈ×¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÍÉ¤é¤°¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤½¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÇÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¶¯¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Ï¡Ö°ÕÌ£¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈLeading Sapiens¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÁÈ¿¥³°¤Ç³è¤«¤»¤ëµ»½Ñ¤ä¿¦Ç½¤òËá¤¯¡×¡Ö°Û¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡×¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÊ£Àþ²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÅ¬±þÎÏ¤Î¸»Àô¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼¡¤Î¿Í»ö¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¿ÍÀ¸ÀïÎ¬¤¬ÉÁ¤±¤ë¡×¤ÈLeading Sapiens¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎHacker News¤Ç¤Ï³Ø¹»¤È»Å»ö¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¿¦¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Í³¤Ê°ÜÆ°¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´Ñ»¡ÎÏ¤È¶ÐÊÙ¤µ¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÈæ³ÓÅªÎÉ¤¤¾õ¶·¤Øµ°Æ»½¤Àµ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬Á´¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Û¤ÜÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ºÇÔ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥«·î¤Î²þÁ±·×²è´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¿¦Ì³¤Ë°ÛÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö³Ø¹»¤Ç¤ÏÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¾åÃ£¤·¤Æ¤â²¼¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½ñ¤¯¤Ù¤ÏÀÊ¸¤Î¿ô¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢»Å»ö¤Ç¤ÏÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¡¢¼å¤ß¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Ë»÷¤¿Í×ÁÇ¤ò»ý¤Ä»Å»ö¤Ï¤´¤¯¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Îºî¶È¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¤òÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ»²¹Í»ñÎÁ¤Ç¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤òÁ´¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï¾ï¤ËÄÉ²ÃÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¼«¿È¤Î¸Â³¦¤ò¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¸Â³¦ÅÀ¤ä¡¢ÉôÊ¬Åª¤ËÍ¸ú¤È»×¤ï¤ì¤ëÂåÂØ°Æ¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¶µ¼¼´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÀ©Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£