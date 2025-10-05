ºßÂð¶ÐÌ³¤Î·Ù»¡´±¤¬¶ÐÌ³¤òµ¶Áõ¤¹¤ë¡Ö¥¡¼¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡¢I¥¡¼¤¬1Ëü6000²ó²¡¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊ£¿ô¤Î·Ù»¡¤Ç¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤òµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡´±¤ä¿¦°÷¤é¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ë¡Ö¥¡¼¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥é¥à·Ù»¡¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡ÖI¡×¥¡¼¤¬1Ëü6000²ó°Ê¾å²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢Åö¿Í¤Ï¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼·Ù»¡¤Ç¤Ï·Ù»¡´±¤ä¿¦°÷¤Ê¤É26Ì¾¤¬¡Ö¥¡¼¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤Ç¤Ïµ¡´ï¤¬¸øÅª¤ÊÌÜÅª¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¡¼Áàºî¤òµÏ¿¤¹¤ë¥¡¼¥í¥¬¡¼¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡Ö°Û¾ï¤ÊÂÇ¸°¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼·Ù»¡¤Î¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¦¥Ã¥ºÉû½ðÄ¹¤Ï¡Ö°Û¾ï¤ÊÂÇ¸°¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¿¤«¤òÃÖ¤¤¤Æ1¤Ä¤Î¥¡¼¤ò²¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥¡¼¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¡×¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë²ò¸Û¤äÄ¨²ü½èÊ¬¤ÎÍÌµ¤ò¥¦¥Ã¥ºÉû½ðÄ¹¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥À¥é¥à·Ù»¡¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ê¥¤¥ë¡¦¥µ¥Ö¥í¥ó¸µ·º»ö¤¬¼¿¦¤·¡¢·Ù»¡Âç³Ø¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ÆºÆÇ¤ÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ö¥í¥ó»á¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î3Æü¤«¤é2025Ç¯1·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î12Æü´Ö¤Ç38²ó¤Î¡Ö¥¡¼¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó½ðÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥Ö¥í¥ó»á¤ÎPC¤«¤é¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡¢¡ÖÍ£°ì¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬Ã±°ì¥¡¼¤ÎÂÇ¸°¡×¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢I¥¡¼¤¬¤ª¤è¤½1Ëü6000²ó¡¢H¥¡¼¤¬¤ª¤è¤½30²óÂÇ¸°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ù¡¼¥³¥ó½ðÄ¹¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Ï·Ù»¡´±¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÇ®¿´¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶ÐÊÙ¤ÊÆ±Î½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ìÏ«¤·¤ÆÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¿®Íê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë½ÅÂç¤ÊÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤Ï¸µ·Ù»¡´±¤Î¹Ô°Ù¤ËÊò¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼·Ù»¡¤Ïº£²ó¤Î°ì·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤Îµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£