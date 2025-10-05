ËÜ³×À½4WAY¥µ¥³¥Ã¥·¥å / ¡Öèß¸Å¾Æ ¶âºÌÃã´ï¡×¼õÃí³«»Ï¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¦¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Ð¥Ã¥°¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Î4WAY¤Î»ÅÍÍ¤Ç»È¤¨¤Æ¡¢Ä¹ºâÉÛ¤ä11¥¤¥ó¥Á°Ê²¼¤ÎiPad¤âÆþ¤ë¡¢¾å¼Á¤ÊµíËÜ³×À½¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡Ö200-BAG095¡×¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£»È¤¦¤Û¤É¤ËÆëÀ÷¤à¡£ËÜ³×À½4WAY¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡£¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¦¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Ð¥Ã¥°¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Î4WAY»ÅÍÍ¤À¡£¾å¼Á¤ÊµíËÜ³×À½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¼ê¿¨¤ê¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊµíËÜ³×¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò47CLUB¤Ï¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ èß¸Å¾Æ ¶âºÌÃã´ï¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤¹¤ë¡£ËÜºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ø¤Î¸¥¾å¤äG7°ËÀª»ÖËà¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÇÖ¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Äèß¸Å¾Æ¤ÎÌ¾¾¢¡¦À¶¿åîÍ·î»á¡£ÅÁÅý¤Î»çÅ¥µÞ¿Ü¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Êµ»Ë¡¤Ç¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¢£·Ú¤¯¤Æ»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¤¥¢¥ë¥ßÀ½¶ÈÌ³ÍÑµÓÎ©
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤Îºî¶È¤ò°ÂÁ´¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¼è¤Ã¼êÉÕ¤¹âÂÑ²Ù½Å¥¢¥ë¥ßµÓÎ©¡ÖSTL-5¡Ê3ÃÊ¡Ë¡×¤È¡ÖSTL-6¡Ê4ÃÊ¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¾æÉ×¤Ç·Ú¤¤¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥àÀ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤Ï´ÊÃ±¡¢°ÜÆ°¤âÊØÍø¤À¡£¼ýÇ¼»þ¤Ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¼ýÇ¼¤¬¤Ç¤¤ë¡£·ÚÎÌÀß·×¡£½÷À¤Ç¤â³Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤ë¡£µÓÎ©¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Ã¤¿ºÝ¤Ë°®¤ì¤ë¼è¤Ã¼êÉÕ¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤Æºî¶È¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£¾åÃÊ¤ÏÉý¤Î¹¤¤Â¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¶ÈÂ¾ì¤¬¤°¤é¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Â¤ò¾å¤²¤ëºÝ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¹¥ê¥à¤Ê±ü¹Ô¤¡£
¢£Å·¹ÄÊÅ²¼¸¥¾åºî²È¡¦À¶¿åîÍ·î¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ª¡Öèß¸Å¾Æ ¶âºÌÃã´ï¡×¼õÃí³«»Ï¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¢£»È¤¦¤Û¤É¤ËÆëÀ÷¤à¡ªËÜ³×À½4WAY¥µ¥³¥Ã¥·¥å
¢£ÃêÁª¼õÉÕ¤ò10·î£¶Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¡ª¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×
¹ñÆâ¤Ç356Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¾ÆÆù¤¤ó¤°¡Ù¤Ï¡¢4,000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤äÈóÇäÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º4ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×(ÀÇ¹þ3,000±ß)¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¤ò2025Ç¯10·î£¶Æü(·î)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ï2026Ç¯£±·î£²Æü(¶â)¤è¤êÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤·¤Þ¤¦¡ß±£¤¹¡ß¼é¤ë¡ª°Â¿´¤Î¸°ÉÕ¤¼ýÇ¼BOX¤òÈ¯Çä
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¤·¤Þ¤¦¡ß±£¤¹¡ß¼é¤ë¤ò³ð¤¨¤ë¡¢°Â¿´¤Î¸°ÉÕ¤¼ýÇ¼BOX¡Ö100-LBOX008W¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê½ñÎà¤äµ®½ÅÉÊ¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ëºÝ¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡£¤³¤ÎÌÚÀ½¥¥å¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¸°¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸°¤Ï2ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤È´ÉÍý¼Ô¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸°¤ò½ê»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤«¤Ð¤ó¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æþ¤ëA4¤âÍ¾Íµ¤ÎÆâÀ£¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î½ñÎàÀ°Íý¤«¤é¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î·ÀÌó½ñ¤ä½ÅÍ×½ñÎà¤ÎÊÝ´É¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Ã¥¥êÀ°Íý¤Ç¤¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¡£
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦²í³Ú±éÁÕ¤äÌ¡ºÍÀâË¡¡¢À¸Á°ÁòÅù¤¬·èÄê¡ª250Ì¾Ä¶¤ÎÁÎÎ·¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖËüÇî»û¡×¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡¦ÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±ÀßÃÖ¡ª¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¼«Í³¼«ºß¤ÊÍ¹¦¥Ü¡¼¥É¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¥é¥Ã¥¯
¡¦·Ú¤¤¡õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ç°ÜÆ°¤¬³Ú¡ªÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°3Ï¢·ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó
¡¦½©¤ÎÌ£³Ð¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¦¡ªÅ·Ð§¤Ï¤ÞÅÄ¡ÖÂçÎ³²´éÚ¤È¤«¤ÍÈ¤²¤Î½©Å·Ð§¡×
¡¦¾®¤µ¤¯¤¿¤¿¤á¤Æ¡¢Âç¤¤¯»È¤¨¤ë¡ª2WAYÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°
¢£·Ú¤¯¤Æ»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¤¥¢¥ë¥ßÀ½¶ÈÌ³ÍÑµÓÎ©
¢£Å·¹ÄÊÅ²¼¸¥¾åºî²È¡¦À¶¿åîÍ·î¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ª¡Öèß¸Å¾Æ ¶âºÌÃã´ï¡×¼õÃí³«»Ï¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¢£»È¤¦¤Û¤É¤ËÆëÀ÷¤à¡ªËÜ³×À½4WAY¥µ¥³¥Ã¥·¥å
¢£ÃêÁª¼õÉÕ¤ò10·î£¶Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¡ª¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×
¢£¤·¤Þ¤¦¡ß±£¤¹¡ß¼é¤ë¡ª°Â¿´¤Î¸°ÉÕ¤¼ýÇ¼BOX¤òÈ¯Çä
