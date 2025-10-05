ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤¬Àµ¼°·èÄê¡ª·ÀÌó¹¹¿·¡¢½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤ÏÈá´ê¤Î¥ê¡¼¥°V¤Ä¤«¤à¡ª
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï5Æü¡¢1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ(53)¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£Íèµ¨¤¬½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¦ÀÜÀï¤ò±é¤¸¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿16Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó80¾¡¤È¤Ê¤ë83¾¡57ÇÔ3Ê¬¤±¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º(CS)¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£½¢Ç¤¤«¤é4Ç¯¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡°æÀî¿µ×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â9·î17Æü¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¸å¤Ë¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³Åê¤òÇ®Ë¾¤·¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤âµî½¢¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏµåÃÄ¤Ë°ìÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Àµ¼°¤ËÍèµ¨¤â»Ø´ø¤ò¼è¤ë¤È¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿4Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¸å¤Ë¡Ö²¿¾¡¤¹¤ê¤ãÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤ä¡£ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï95¡Ê¾¡¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢11Æü¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤Ï²¼Ñî¾å¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÈá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£