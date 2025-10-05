フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】ドジャース 5ー3 フィリーズ（日本時間5日・フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で投打同時出場し、ポストシーズン初勝利を挙げた。6回9奪三振3安打3失点と好投。バットでは4打数無安打、4三振1四球。チームは逆転勝ちで先勝した。

投手・大谷は初回、3者凡退の立ち上がり。しかし2回に捕まった。先頭・ボームへの四球、マーシュの中前打で無死一、二塁とされると、リアルミュートには100.2マイル（約161.3キロ）を右中間2点三塁打とされた。1死後、ベイダーには左犠飛を許し、この回3失点した。

3回以降は立て直した。3回先頭・シュワーバー、ハーパーを2者連続で空振り三振。4回も3人で片付けた。5回は1死からベイダーの死球、ストットの中前打などで2死一、二塁のピンチを招いたが、シュワーバーをカーブで空振り三振に。右手を強く握り締め、雄叫びをあげた。

1点差に迫った6回も続投。先頭・ハーパーをカーブで空振り三振に仕留めるなど3人で抑えた。直後の7回にテオスカー・ヘルナンデスの右中間3号3ランで逆転。6回89球を投げ、3安打3失点。9奪三振1四球。勝利投手の権利を持って降板した。最速101.4マイル（約163.2キロ）だった。

バットでは打席の度に大ブーイングを浴びた。左腕サンチェスと対戦して初回先頭は空振り三振。3回無死一塁では低めのシンカーに手が出ずに見逃し三振した。5回2死一塁は真ん中シンカーに見逃し三振。6回無死一、二塁も見逃し三振に倒れた。1試合4三振はポストシーズン自身初、自身7度目だ。8回2死は四球を選んだ。

チームは3点差の6回にエンリケ・ヘルナンデスの左翼線2点二塁打で反撃を開始。T・ヘルナンデスの3ランで逆転した7回からの2イニングを2番手・グラスノー、3番手・べシアが無失点とつなぎ、2点リードの9回は佐々木朗希投手が登板。1死から二塁打を浴びたものの、最速101マイル（約162.5キロ）で圧倒。1安打無失点でメジャー初セーブを挙げた。（Full-Count編集部）