◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦 カブス―パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が２日（日本時間３日）、ワイルドカードシリーズ第３戦となる敵地・カブス戦に先発し、２回に無死満塁からクローアームストロングに先制の中前適時打を許すと、シルト監督がマウンドに向かい、無念の途中降板。２番手エストラーダが登板し、押し出し四球を許したが、最少失点で抑えた。ダルビッシュは渡米後最短となる１回０／３で降板し、４安打２失点１奪三振の内容となった。

日本人右打者で初めて３０本塁打＆１００打点に到達し、絶好調の鈴木には、２回無死一塁の１打席目に左翼線二塁打を浴び、ピンチが拡大した。

ダルビッシュにとって、カブスは２０年シーズンまで１８年から３シーズン所属した古巣。前日には「自分としてもすごくお世話になった球団。ファンの方にもそうですし、本当に思い出深い場所なので、またプレーオフで投げられることを楽しみにしています」と意気込んでいた。

ＷＣＳ第１戦が行われた９月３０日（同１０月１日）は、鈴木が本塁打、大谷は２本塁打、吉田が逆転適時打と大活躍し、ダルビッシュは「日本の野球の未来も明るくなっているということなので、すごくうれしいです」と語っていた。