戦力増強で新シーズンを迎えるナゲッツのニコラ・ヨキッチ「僕らにとっては新たな出発」

今オフで、デンバー・ナゲッツはロスターにメスを入れた。トレードでキャメロン・ジョンソンとヨナス・バランチュナス、FA（フリーエージェント）戦線で2023年優勝メンバーのブルース・ブラウンを呼び戻し、ティム・ハーダウェイJr.も獲得した。

その一方で、昨シーズン在籍していたラッセル・ウェストブルックやディアンドレ・ジョーダン、ダリオ・シャリッチ（現サクラメント・キングス）、マイケル・ポーターJr.（現ブルックリン・ネッツ）、ブラッコ・チャンチャーが退団。

9月30日（現地時間29日、日付は以下同）に行われたメディアデーで、ニコラ・ヨキッチは苦笑いをしながら「たくさんの友達が離れてしまった。DJ（ジョーダン）、ラス、ブラッコ、ダリオ。新しい友達を見つける必要があるね」と話していた。

もっとも、現有戦力について「ブルースが帰ってきた。僕らは彼とともに（チャンピオンシップを）勝ち獲ったんだ。また彼のキャリアを救ってあげないとね。それにキャムとヨナスもいる。新加入がたくさんいる」と語り、「新たなエナジーだ。僕らにとっては新たな出発さ。うまくいけば、このチームは何かできるだろうね」と期待を寄せていた。

ナゲッツは大黒柱ヨキッチにジャマール・マレー、アーロン・ゴードン、クリスチャン・ブラウン、ペイトン・ワトソンらが残り、複数の選手をロスターに加えて戦力増強に成功して今シーズンに臨む。

なかでも3度のシーズンMVPに輝いているヨキッチは、昨シーズンにセンターではNBA史上初の“平均トリプルダブル”（29.6得点12.7リバウンド10.2アシスト）を達成したリーグ最高級の実力者。

今夏チームから提示された延長契約のオファーを拒否したと報じられた30歳のビッグマンは「僕のプランはずっとナゲッツの一員でいること」と語り、フロントやファンを安心させた。

そのナゲッツはトレーニングキャンプをスタートし、10月5日からプレシーズンゲーム計5試合が組まれていて、24日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦でレギュラーシーズンが幕を開ける。

