イタリア・トリノでイタリア人の夫、娘、息子の4人で暮らすイラストレーターのワダシノブさん。18年間のイタリア暮らしの中で、さまざまな“当たり前”を手放してきましたが、「毎日のごはんづくりをがんばること」もその1つ。調味料の数は最低限、夜ごはんは昼の残りものですませる…。日本流・家事の常識がひっくり返る、イタリア流“手抜き”ごはん術をお届けします。最後にほっこり楽しいマンガつき！

日本人はごはんづくりをがんばりすぎている

イタリアで暮らすようになり、「ごはんづくりをがんばること」をやめました。こう聞くと「いや、毎日のごはんづくりなんて、もともとがんばっていないですよ。簡単なものだし、冷凍食品もあるし、総菜も買うし」と思いますよね。私もそう思っていました。

【マンガで読む】イタリア人の意外な食卓

でも、イタリア人である夫の両親と同居したときに気づきました。日本のごはんづくりはとても工程が多いです。毎日、すごく手がかかることを当たり前のようにしているのです。いや、ほんとすごい。

そもそもの最初のステップ、家で使う調味料の数が違います。

イタリア

・塩・コショウ・オリーブ油・ワイン・酢

それにオプションのハーブ（オレガノ、夏ならバジルなど）。これだけ。

日本（私）

・塩・コショウ・油・酒・しょうゆ・みりん・だしの素・砂糖

と、調味料の時点でほぼ倍。さらに、わが家だとみそ、ゴマ油、オイスターソース、ワインも入ります。ケチャップとマヨネーズと中華スープの素も。冷蔵庫の棚が片付かないはずです。

これらすべてを毎日使うわけではないのですが、比べるとスタートの時点から調味料を出し、さらにそれらを測るという工程が生じています。一方、イタリアは塩コショウのみ。日本人として、しょうゆなしでは生きていけないので減らしはしませんが、調味料の数について考えるきっかけになりました。

みじん切りなし！ 包丁はテーブルナイフのみ

さらに、夫の家族は大きな包丁を使いません。切る作業は、よく切れるテーブルナイフのみ。当然のことながら、細かなみじん切りや薄切りをするレシピはありません。１僂らいの輪切りか乱切りしかない。だから早い。

「包丁ないの？」と尋ねたとき、夫の父が棚の奥の方からまったく切れない謎に大きい包丁と、直径20僂隆櫃い泙僻弔鮟个靴討れたときの衝撃は、今でも忘れません。

調理の回数は最低限に

さらに気づいたのは、調理の回数の少なさです。

朝はコーヒーかカプチーノにパンかビスケット、またはブリオッシュと呼ばれるクロワッサン。人によってはシリアル。作業としては飲みものをつくり、買ってきた食べものを並べるだけ。外で食べることも多いです。

昼食はパスタとなんらかのタンパク質（魚や肉）と副菜。ここではたっぷりつくります。どのくらいたっぷりかというと、その夜食べても余るくらいたっぷりです。

肉か魚はいろんな調理法で焼く。副菜は、ジャガイモ、ニンジン、ズッキーニ、インゲン、冬はホウレンソウなどを切って、それぞれゆでたものが基本です。ゆでて、あとはオリーブオイルや塩をかけてできあがり。副菜はとくに２〜３食は食べられるくらいつくります。

夜ごはんは適当にすませるのがイタリア流

そして夜は適当。基本はその日のお昼の残りです。それだけだとたりない人は、冷蔵庫に常備してあるチーズとその辺のパンをつまむ。夫の母は「ビスコッタータ」と呼ばれる甘くないラスクのようなものと紅茶が定番の夕食でした。

ごはんは1日3回つくるものと思い込んでいたので、この「夜ごはん＝昼の残りシステム」には驚きました。「同じものばかりで飽きる」とも思いましたが、「毎食違うものを食べなくてはいけない」と思い込んでいた自分にも気づかされました。ごはんづくりを面倒にしていたのは、自分だったのです。

ちなみに、昼はパスタも大量につくることが多いので、そのアレンジメニューが翌日出てくることもよくありました。トマトスパゲティがオムレツになったり（フリッタータという立派なメニュー）、チーズを追加してオーブンで焼いたり。どれもおいしかったな。

今は夫の家族から離れ、夫と子ども2人の家族4人で生活していて、平日は仕事や学校があり、毎晩残りものというわけにはいきませんが、週末は昼多めで夜は適当システムが受け継がれています。

「毎食違うもの」という思い込みをやめてみたら、ごはんづくりはすこぶるラクです。その結果の、「母さん、３か月ごはんつくるの止めてみた」の話はまたいずれ。