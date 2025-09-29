えなこ、きわどかわいいコスプレをネット絶賛「銀髪かわいすぎる！」「再現性すごくて可愛いかった」
コスプレイヤーでグラビアでも活躍するえなこが、29日までにエックスを更新。「東京ゲームショウ2025」のステージで披露したコスプレ姿をアップし称賛が相次いでいる。
【別カット】えなこがギャルくのいちに変身
28日に幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2025」MIRESIスペシャルトークショーに出演したえなこは「『MIRESI』スペシャルトークショーありがとうございました〜！ イツカのコスプレで出演してました！ ステージ終わった後はMIRESIブースを堪能…めちゃくちゃ楽しかった Vlog動画も撮ったのでお楽しみに」とつづり、コスプレショットを公開。同作に登場するキャラ・イツカに変身した姿は、ゲームから飛び出してきたのかと思うほど再現度が高い。
コメント欄でもファンから「銀髪かわいすぎる！」「再現性すごくて可愛いかった」「初めて実物を見たけど、えなこちゃんはメッチャ可愛かった」「ギャルニンジャめっちゃ可愛かった」など、絶賛の声が多数上がっている。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」エックス（@enako_cos）
