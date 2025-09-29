劇場版『チェンソーマン レゼ篇』入場者プレゼント第2弾は藤本タツキ描き下ろしミニ色紙風カード
公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第2弾が、デンジとレゼの幸せに満ちた姿が描かれた原作者・藤本タツキ描き下ろしミニ色紙風カードに決定した。
【動画】公開4日で15億円突破『チェンソーマン レゼ篇』原作者・藤本タツキ×主題歌・米津玄師のSP対談
シリーズ累計発行部数3000万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のテレビアニメが放送され、世界中で高い評価を獲得した。
そして今回、ファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語「エピソード“レゼ篇”」が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
9月19日より日本公開された本作は、9月24日からアジア各国での上映も開始。日本を皮切りに100以上の国と地域で公開されることが決定し、世界中で盛り上がりを見せている。
週末観客動員ランキングは、2週連続1位を獲得。（9月26〜28日 興行通信社調べ）。公開から10日間（9月19日〜28日）で観客動員196万人、興行収入29.8億円を突破している。
このたび、入場者プレゼント第2弾が決定。
10月4日から全国の公開劇場で配布される入場者プレゼント第2弾は、原作者・藤本タツキ描き下ろしのミニ色紙風カード。今回特別に描き下ろされたのは、デンジがレゼを優しく抱きかかえ、微笑み合うの姿。レゼの手にはデンジから贈られたと見られる花束が。幸せに満ちた2人の様子は、本編をすでに鑑賞した方なら想像したであろう「もう一つのエンディング」。2人のあったかもしれない未来を鮮やかに描き出し、見る者の心を揺さぶる。
入場者プレゼント第2弾が配布される10月4日からは、MX4D、4DX、Dolby Cinemaでの上映も開始となる。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。
