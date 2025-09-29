【解説】総裁選は小泉氏、高市氏、林氏のうち2人の決選投票の見方　林氏“猛追”は安定感と石破首相発言追い風か　小泉陣営は強気の見方

投開票まであと5日となった自民党の総裁選挙。

今後の総裁選情勢について、国会記者会館から木村祐太記者が中継でお伝えします。

猛追する林氏がトップ争いに食い込む情勢となり、1回目の投票で誰も過半数を取れず、小泉氏、高市氏、林氏の3人のうちの2人の決選投票になるとの見方が飛び交っています。

林氏急伸の理由について周辺は、討論でライバルの能力を称賛したり、英語でスピーチしたりする「安定感」にあると分析し、「石破首相が『自分の政策を引き継ぐ候補が良い』と言ったことも追い風になっている」と話しています。

ただ、世論調査では小泉氏、高市氏に続く3位で、国会議員票と同じウェートを持つ党員票で追い上げを図れるかが焦点です。

投稿要請問題の影響が懸念される小泉氏ですが、29日朝も複数の周辺議員が「本人も謝罪したし影響は少ないだろう」「議員票トップは変わらない」と強気の見方を示しています。

一般の世論と党員票の動向は異なるとの見方もあり、小泉氏が優勢を維持するか注目されます。

高市氏は議員票が3位ですが、周辺は「議員を説得している。1票ずつ積み上げたい」と話す他、「党員票で圧倒し、議員の心理に働きかける」と意気込んでいます。

決選投票が確実視される中、各陣営の決選投票での戦略にも注目が集まりはじめています。